フジテレビ堀池亮介アナウンサー（29）が26日までに自身のインスタグラムを更新。育休からの復帰を報告した。

4週間の育休を取っていた堀池アナは、「産後パパ育休を終えて、昨日から仕事に復帰しました!」と報告。「この約1か月間、毎日子どもと妻と過ごし、かけがえのない時間を一緒に重ねることができました」と続けた。

そして、子どもが見せた愛らしい行動を挙げ「どれもが愛おしく、宝物のような日々でした」と振り返ると、子どもを抱いたツーショットなどを披露。「生まれてからこれまで、日々大きく成長していく姿に感謝の気持ちでいっぱいです」とつづった。

また出演番組について「多くの先輩・後輩の皆さんに代行していただきました」として「安心して育休に専念できたのは、皆さんのおかげです。本当にありがとうございました」と職場に感謝を記した。

最後には「まだまだ父親として未熟ではありますが、妻と支え合いながら、これからも一歩ずつ成長していきたいです。子供という大きな存在が私にとって新たな原動力となります。その思いを胸に、育児と仕事の両方に誠実に向き合っていければと思います」とコメントしている。

堀池アナは順大を経て2019年に入社。父はサッカー元日本代表の堀池巧氏（60）。先月12日に、第1子男子誕生を発表していた。