氷川きよし、相葉雅紀と“保護犬トリミング” 有働由美子＆遠藤憲一は猫の“ミルクボランティア”
歌手の氷川きよしが、27日放送の日本テレビ系『嗚呼!!みんなの動物園 3時間SP』（後7：00〜後9：54）に出演。“相葉トリミング”に挑戦する。
【番組カット】和気あいあいでワンちゃんもリラックス！笑顔をみせる相葉雅紀&氷川きよし
相葉雅紀は、捨てられた犬や多頭飼育崩壊の現場からレスキューされた犬など、行き場をなくして保護された犬を8年も前からボランティアでトリミングしてきた。今回は、5匹の犬を飼う愛犬家・氷川が“相葉トリミング”に初登場する。
2人が洗う犬は、飼い主がいなくなり自宅に取り残されていたトイ・プードルと柴犬の2匹。毛玉だらけのトイ・プードルと、あばらが浮き出る程やせ細った柴犬を見てがく然とする氷川は、2匹に新たな飼い主が見つかるよう願いを込め、全力で相葉のトリミングをサポートする。過去には全盲の犬を看取り、愛犬のために家まで建てた愛情深い氷川。一方で現場を明るくする天真爛漫（らんまん）な一面を見せる氷川に、相葉も全幅の信頼を寄せトリミングの技術を教えていく。
さらに、番組のナレーターを務める有働由美子は、母親から育児放棄された猫や、人間に捨てられた猫など、さまざまな理由からお乳をもらうことができなくなり、1匹では生きていくこともままならない赤ちゃん猫の母親代わりとなって、夜を徹してミルクを与える“ミルクボランティア”に再び挑戦する。
しかも、超強力な助っ人として俳優の遠藤憲一も参加。自身も保護犬を飼い、過去にはドラマ撮影中にたまたま遭遇した赤ちゃん猫を保護した経験も持つ遠藤は、有働とまだまだ手のひらに乗るサイズの小さな赤ちゃん猫に必死でミルクを与え、その命をつないでいく。
そのほか、ダイアン・津田篤宏の新企画もスタートする。
