¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡ÛÂ¼¾å½¡Î´¤¬ÂåÂÇ¤Ç4»î¹ç¤Ö¤ê½Ð¾ì¤â¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¡¡9·î10Æü¤Î19¹æHR°Ê¹ß²÷²»¶Á¤«¤º
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¥ä¥¯¥ë¥È11-1¹Åç(26Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì)
¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤¬ÂåÂÇ¤Ç4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¡£¤·¤«¤·²÷²»¤Ï¶Á¤«¤º¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
8ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó¡¢2¥¢¥¦¥È¤«¤éÂåÂÇ¤È¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿Â¼¾åÁª¼ê¡£1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¸å¤Î2µåÌÜ¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¿¶¤êÈ´¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨39»î¹çÌÜ¤È¤Ê¤ë9·î10Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç19¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢7Ç¯Ï¢Â³20¹æ¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿Â¼¾åÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï²÷²»¶Á¤«¤º¡£
20Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ï²¬ÅÄ½ÓºÈÅê¼ê¤Î°úÂà»î¹ç¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦¥µ¡¼¥É¡×¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£½é²ó¡¢²¬ÅÄÅê¼ê¤Ë°ìÅÙ¤â¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¸«Æ¨¤·»°¿¶¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Î¼éÈ÷¤«¤é¸òÂå¤·»î¹ç¤«¤éÂà¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï»î¹ç½Ð¾ì¤¬Ìµ¤¯¡¢¤³¤ÎÆü¤¬4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£