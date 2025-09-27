NGT48の西潟茉莉奈（29）を中心にグループに密着した動画が、YouTubeチャンネル「食えもん」の「アイドル飯に密着！超ストイックな30歳アイドルは何を食べている？ステージ裏の1日に密着！」で24日から公開されている。

西潟は「10年間活動して密着は初めて。すべてをさらけ出した感じ」と感想を話した。NGT48の1期生。10月16日で30歳になるチーム最年長の西潟が、メンバーとともに公演のリハーサルやハイタッチ会の準備をするなど、活動の舞台裏を紹介した内容だ。

公演を支える業者がケータリングや食事を調理する姿や、インタビューも紹介し、外部関係者を含めて多角的にグループの姿を描き出している。メーク中や本番前にメンバーと一緒に食事をしながらリラックスする様子など、これまでほぼ未公開の場面も披露。「メンバーの素の様子も見られ、NGTを身近に感じでいただけると思います」。

リハーサルの合間に10歳以上離れた後輩にさりげなく話しかけ、ハイタッチ会では来場者と気さくに触れ合う。ファンを「応援してくださる方」と表現するなど、プロ意識をのぞかせる。「応援してくださる方々がイベントに足を運んでくださるおかげでアイドルをしていられる」。後輩メンバーへ、アイドルとしての在り方を背中でみせる。

「この動画を見て、NGTの劇場公演に行ってみたいなと思ってくださる方が増えるとうれしいです」と話した。