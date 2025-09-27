Snow Man佐久間大介、名脚本家・坂元裕二氏の世界観にしみじみ「深!!」 “名せりふ”創作スタイル紹介
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がMCを務める、日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）が、きょう27日に放送される。
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は社会現象を巻き起こすほどの人気作品を生み出してきた、脚本家・坂元裕二氏の世界観を深掘りする。
坂元氏は、19歳のときに脚本家としてのキャリアをスタートさせ、23歳で執筆したドラマ『東京ラブストーリー』（1991年／フジテレビ系）は、最高世帯視聴率32.3％を記録する大ヒット。その後も『Mother』（2010年／日本テレビ系）、『最高の離婚』（2013年／フジテレビ系）、『カルテット』（2017年／TBS系）といったドラマや、映画『花束みたいな恋をした』（2021年）など、時代を象徴する話題作を次々と世に送り出している。2023年には映画『怪物』でカンヌ国際映画祭・脚本賞を受賞しており、日本のみならず海外からも高い評価を獲得している。
坂元作品の魅力を教えるキャラクター“おしつじさん”は、ドラマ好きライターの田邉なつほ氏と、坂元氏と交流があるというフルーツポンチ・村上健志が担当。坂元作品のVTRを見ながら「人を魅了する会話劇！」「“あらすじを書かない”坂元流脚本術！」という2つの推しポイントを解説していく。
「坂元裕二作品の魅力は、やはり“せりふの力”にある」と熱弁する村上。そこで佐久間、日村、村上の3人で『カルテット』の印象的なシーンを朗読することに。せりふを読み終えると佐久間は「深!!この1文読んで“深”って！」と感動し、日村も「これが人生だもんね」と、その世界観にしみじみと浸る。
さらに、ドラマのせりふの穴埋め問題にも挑戦する。坂元氏がつむぐ深すぎるせりふに「ふぁー!!はあああ！うわ〜〜〜」「すげーーー!!」と大絶叫。2人の心を一瞬でつかんでしまう。ほかにも、あらすじの代わりに“登場人物の履歴書“を書くという坂元氏独自の脚本創作スタイルや、“おしつじさん”が大好きな坂元作品の中から名せりふを紹介する。
