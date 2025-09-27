◇プロ野球セ・リーグ 阪神 6-2 中日(26日、甲子園球場)

阪神の藤川球児監督が48イニング連続無失点の球団記録を更新した石井大智投手をたたえました。

この日は6-2とリードした状況で、9回のマウンドに登場。三者凡退に抑え連続無失点イニングを48とし、藤川球児監督が持つ47イニング2/3を抜き球団記録を更新しました。

藤川監督は試合後、石井投手について「本当に素晴らしいと思いますし、誇りに思うのと、自分が現役の時に残した記録で、一瞬でも自分がグラウンドに戻ったような気持ちになりながら、今日は観ることが出来て、これだけうれしいことはないですね」と喜びを語りました。

さらに「自分が残した記録を選手たちが超えていくのは、自分も指導者として自負できる。指導法が間違っていなかったということでもあると思いますから、ベスト・キッドを観ているようで（笑）、選手たちが成長しながら、自分はそこが専門でしたから、自分が持っている引き出しは出せたんじゃないかと、これ以上はないけれどね」と周囲に笑いを起こすと、最後には「現役選手が超えてくれるというのは、指導者冥利に尽きますね。もしかしたら良い指導者なのかもしれませんね」と終始、上機嫌な様子で語りました。