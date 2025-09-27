山本由伸の凄さは「数字を見たら一目瞭然だ」 同僚フリーマンが強調する“圧巻の投手成績”「全くもって信じられない」

山本のピッチングに同僚フリーマンも唸った(C)Getty Images

エースの快投ぶりに元MVP選手も賛辞を惜しまない。

現地時間9月25日、ドジャースの山本由伸は、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に先発登板し、6回4安打無失点、7三振2四球と好投。4年連続地区優勝がかかる大一番で安定感抜群の投球を見せ、メジャー自己最多の12勝目（8敗）を挙げた。今季成績は、30先発で201奪三振、防御率2.49、WHIP0.99という圧巻の数字だ。

【動画】敵地騒然！ 山本由伸の圧巻奪三振シーンをチェック

この日、初回から2奪三振を記録するなど、上々の立ち上がりを見せた山本。たびたび得点圏に走者を背負いながらも粘投し、ダイヤモンドバックス打線を寄せ付けない。8点リードの6回には、先頭コービン・キャロルから空振り三振を奪い、日本選手7人目となるシーズン200奪三振を達成。この回限りで降板し、レギュラーシーズン最後の登板を最高の形で終えた。

地区優勝後のシャンパンファイトでは、同僚フレディ・フリーマンが地元放送局『SportsNet LA』の取材に応じ、山本の投球内容を絶賛。「今年の彼はどれくらい凄かったか？」とリポーターのデビッド・ヴァセイ氏に問われると、「数字を見たら一目瞭然だ。防御率2.5未満、WHIP1.0未満、200以上の奪三振…」と投手成績に注目している。