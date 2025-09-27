「600ヤードぐらい飛ばして…」女子格闘家の五輪金メダル3人衆がゴルフ場に降臨「猛々しいお姐さん方々」
豪華メンバーでゴルフに行ったことを報告した吉田沙保里(C)Getty Images
元女子レスリング日本代表で五輪3連覇の吉田沙保里が、9月27日までに自身のインスタグラムを更新。先日に女子格闘家でゴルフに行ったことを報告した。
【写真】五輪金メダリストが3人…吉田沙保里が投稿した豪華ショットを見る
吉田が投稿した写真には、ゴルフウェアに身を包み、ピースサインをする4人が映っている。「先日、女子格闘家でゴルフ」と明かし、「初メンバー めちゃくちゃ楽しかったなー」と振り返った。吉田の他には、同じ女子レスリングの48キロ級でリオ五輪を制した登坂絵莉、女子柔道48キロ級のパリ五輪金メダルの角田夏実らがいる。
吉田は「絵莉は久しぶりのラウンドでベスト更新 おめでとう」と後輩の登坂を祝福。続けて角田にも触れ「なっちゃんは始めてからまだ半年も経ってないのにポテンシャル高すぎてビックリした 流石、金メダリストだなーと」と称賛。最後は「笑いっぱなしのエンジョイゴルフでした」と充実感を漂わせた。
登坂と角田もそれぞれインスタグラムを更新し、笑顔の4ショットを掲載した。登坂は「柔道家 レスラー 女子格闘家ゴルフ！！ずっと笑いっぱなし」とつづり「5カ月ぶりのゴルフだったけど メンバーに恵まれベストも出て最高な日でした」喜びを表現。角田は「先日ゴルフでご一緒しました 終始面白くて、お腹ちぎれるかと思いました、笑 みんな優しくて楽しい、素敵な時間でした〜」と感想を書き込んだ。
超豪華メンバーによるラウンドに、フォロワーも大盛り上がり。「ええなぁ〜楽しそうで」「皆さんナチュラル美人」「猛々しいお姐さん方々ですね」「強女の集まり」といったコメントから「みんな飛ばしそ〜〜」「全員ドライバーなんかでボール打ったら600ヤードぐらい飛ばしてしまう方ばかりですね」などと、格闘家ならではの超人的パワーを想像する声も届いた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]