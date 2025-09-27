¥±¥¤¥ó¤¬¥ê¡¼¥°Àï10¥´¡¼¥ëÌÜ¤òµÏ¿¡ª¡Ä¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¢¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤ò²¼¤·Ìµ½ý¤Î¥ê¡¼¥°Àï5Ï¢¾¡¡¡¿û¸¶Í³Àª¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¡¢GKÄ¹ÅÄßº¤Ï·ç¾ì
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè5Àá¤¬26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¡¢º£µ¨¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¥ê¡¼¥°Àï¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àä¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ï¡¢ºòµ¨²¦¼Ô¤Î¥Û¡¼¥à¡Ø¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ä¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ù¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï4»î¹ç¤Ç1¾¡1Ê¬2ÇÔ¤È¤¤¤¦ÀïÀÓ¤Ç¡¢Á°Àá¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯Àï¤Ï0¡Ý3¤ÇÇÔËÌ¡£Ï¢ÇÔ¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤¬¡¢Àä¹¥Ä´¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÁê¼ê¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤ò¸«¤»¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£¿û¸¶Í³Àª¤Ï¤³¤Î°ìÀï¤Ë¤âÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢GKÄ¹ÅÄßº¡Ê¥ß¥ª¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤ÏÉé½ý¤Ë¤è¤ê·ç¾ì¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢ÁÇÁá¤¤¹¶·â¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÊý¤Î¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¥×¥ì¥¹¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÀèÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡£22Ê¬¡¢±¦CK¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥º¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹³°¤Î±¦¤«¤é¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¿¡¼¤¬¥Ò¡¼¥ë¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤ÎÂ¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¥´¡¼¥ëº¸¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ44Ê¬¡¢¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Î¥Þ¥ë¥³¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥ë¤¬¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ËPK¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ò¥±¥¤¥ó¤¬ÄÀ¤á¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¥ê¡¼¥É¤Ï2ÅÀ¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï¡¢Á°È¾¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£55Ê¬¤Ë¤Ï¿û¸¶¤¬Å¨¿Ø¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ä¤È¡¢¥é¥¤¥ó´Ö¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼À¤Î¥¯¥í¥¹¤òÄÌ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤òÂª¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¸åÈ¾¤âÀè¤ËÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤À¤Ã¤¿¡£65Ê¬¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éL¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¡£¤³¤ì¤¬Áê¼êÁª¼ê¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ü¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢¥±¥¤¥ó¤¬±¦Â¤ÇÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï87Ê¬¤Ë¤â¥³¥ó¥é¡¼¥È¡¦¥é¥¤¥Þ¡¼¤ÎÆÀÅÀ¤Ç4ÅÀÌÜ¤òµÏ¿¤¹¤ë¡£»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬4¡Ý0¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¥ê¡¼¥°Àï5Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Î¿û¸¶¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¹¶¼é¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥ê¡¼¥°ÀïÏ¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¤Ï¤É¤Á¤é¤â10·î4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè2Àá¤Î¥Ñ¥Õ¥©¥¹¡Ê¥¥×¥í¥¹¡ËÀï¸å¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÈÂÐÀï¡£¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤òÍÊ¤¹¤ë¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¡4¡Ý0¡¡¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡22Ê¬¡¡¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë
2¡Ý0¡¡45Ê¬¡¡¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¡ÊPK¡¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë
3¡Ý0¡¡55Ê¬¡¡¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë
4¡Ý0¡¡87Ê¬¡¡¥³¥ó¥é¡¼¥È¡¦¥é¥¤¥Þ¡¼¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¡¢º£µ¨¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¥ê¡¼¥°Àï¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àä¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ï¡¢ºòµ¨²¦¼Ô¤Î¥Û¡¼¥à¡Ø¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ä¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ù¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï4»î¹ç¤Ç1¾¡1Ê¬2ÇÔ¤È¤¤¤¦ÀïÀÓ¤Ç¡¢Á°Àá¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯Àï¤Ï0¡Ý3¤ÇÇÔËÌ¡£Ï¢ÇÔ¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤¬¡¢Àä¹¥Ä´¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÁê¼ê¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤ò¸«¤»¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£¿û¸¶Í³Àª¤Ï¤³¤Î°ìÀï¤Ë¤âÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢GKÄ¹ÅÄßº¡Ê¥ß¥ª¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤ÏÉé½ý¤Ë¤è¤ê·ç¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡£22Ê¬¡¢±¦CK¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥º¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹³°¤Î±¦¤«¤é¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¿¡¼¤¬¥Ò¡¼¥ë¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤ÎÂ¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¥´¡¼¥ëº¸¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ44Ê¬¡¢¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Î¥Þ¥ë¥³¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥ë¤¬¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ËPK¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ò¥±¥¤¥ó¤¬ÄÀ¤á¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¥ê¡¼¥É¤Ï2ÅÀ¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï¡¢Á°È¾¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£55Ê¬¤Ë¤Ï¿û¸¶¤¬Å¨¿Ø¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ä¤È¡¢¥é¥¤¥ó´Ö¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼À¤Î¥¯¥í¥¹¤òÄÌ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤òÂª¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¸åÈ¾¤âÀè¤ËÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤À¤Ã¤¿¡£65Ê¬¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éL¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¡£¤³¤ì¤¬Áê¼êÁª¼ê¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ü¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢¥±¥¤¥ó¤¬±¦Â¤ÇÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï87Ê¬¤Ë¤â¥³¥ó¥é¡¼¥È¡¦¥é¥¤¥Þ¡¼¤ÎÆÀÅÀ¤Ç4ÅÀÌÜ¤òµÏ¿¤¹¤ë¡£»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬4¡Ý0¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¥ê¡¼¥°Àï5Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Î¿û¸¶¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¹¶¼é¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥ê¡¼¥°ÀïÏ¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¤Ï¤É¤Á¤é¤â10·î4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè2Àá¤Î¥Ñ¥Õ¥©¥¹¡Ê¥¥×¥í¥¹¡ËÀï¸å¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÈÂÐÀï¡£¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤òÍÊ¤¹¤ë¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¡4¡Ý0¡¡¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡22Ê¬¡¡¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë
2¡Ý0¡¡45Ê¬¡¡¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¡ÊPK¡¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë
3¡Ý0¡¡55Ê¬¡¡¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë
4¡Ý0¡¡87Ê¬¡¡¥³¥ó¥é¡¼¥È¡¦¥é¥¤¥Þ¡¼¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë
¡ÚÆ°²è¡Û¥¿¡¼¤Î¥Ò¡¼¥ë¤«¤éL¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤ÎÀèÀ©ÃÆ¡ª
#¥â¡¼¥á¥ó¥È¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼ ¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì!— DAZN Japan (@DAZN_JPN) September 26, 2025
⚽️¥´¡¼¥ë (21:19)
👟Diaz Luis
🆚FC Bayern München vs Werder Bremen
📺 #DAZN ¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN pic.twitter.com/6DYbRWAnuR
#¥â¡¼¥á¥ó¥È¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼ ¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì!— DAZN Japan (@DAZN_JPN) September 26, 2025
🧤GK¥»¡¼¥Ö (57:56)
Neuer Manuel
🆚FC Bayern München vs Werder Bremen
📺 #DAZN ¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN pic.twitter.com/u2YrNKcNR4