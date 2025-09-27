家出した妻を「この底辺女」呼ばわり！狂気の毒義母VSヤンキーママ友のバトルに決着はつくのか？【作者インタビューも】
漫画家の横山了一さん(@yokoyama_bancho)がWebやブログ「横山家のマンガ。」などで公開している作品のなかから、「どちらかの家庭が崩壊する漫画」を紹介する。
■狂気の義母VSヤンキーママ友の壮絶バトル
本作は、エリート会社員の夫・シュウと妻・ユイ、そして1人娘・リエの3人家族の薬師寺家が舞台だ。一見すると幸せなセレブ家庭だが、シュウの浮気疑惑や義母との同居を勝手に決めたことに耐えかね、妻のユイは家を出てしまう。
ユイを連れ戻そうと、義母の聡子は彼女の友人であるマリンが住む「毒山家」を訪れる。狂気をはらんだ聡子の行動はエスカレートし、ヤンキーであるマリンと対決することになるが…。SNSでも注目を集めている本作について、作者の横山さんに制作秘話を聞いた。
■作者が語るキャラクターの秘話
横山さんによると、作中で存在感を増しているマリンというキャラクターは、自身の作品にたびたび登場する「きっぷのよいヤンキー女性」の集大成のような存在だという。また、マリンと聡子の対決シーンは、ヤンキーを相手にしても全く物怖じしない聡子の狂気じみた一面を見せたいと考え、描いたものだ。
「人間、歳を重ねるとこんなにふてぶてしくなるんだなと」と横山さんは語る。
作中では、見た目はいかついがかわいらしい一面も持つヤンキーキャラのゴンも活躍する。ゴンもまた、これまでの作品に出てきたキャラクターに近いイメージで描いているという。一方で、序盤に描いたゴンは「あまりにクズ夫に描きすぎたなとちょっと反省している」とも明かした。徐々に崩壊していく薬師寺家。はたしてシュウと聡子はユイを取り戻せるのか。
取材協力・画像提供：横山了一(@yokoyama_bancho)
