¹Åç¡¦¾²ÅÄ´²¼ù¡ÖÂç»ö¤Ê»î¹ç¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×7¼ºÅÀKO¤Ç12ÇÔÌÜ¡¢2·å¾¡Íø¤ÏÀäË¾Åª
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç1¡½11¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯9·î26Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡¹Åç¡¦¾²ÅÄ¤¬2²ó2/3¤Çº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤Î10°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢Æ±¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Î7¼ºÅÀ¤Ç12ÇÔÌÜ¡£3Ç¯Ï¢Â³2·å¾¡Íø¤ÏÀäË¾Åª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡9¾¡¤òµó¤²¤Æ¤«¤é4ÅÐÈÄÂ³¤±¤ÆÇòÀ±¤òÆ¨¤·¡¢¡ÖµîÇ¯¤â°ìºòÇ¯¤â¤½¤¦¡£9·îÆ¬¤È¤«Âç»ö¤Ê»î¹ç¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Î¼ºÂ®¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÎÀÚ¤ì¤À¤È»×¤¦¡£ºòÇ¯¤â²ÆÁ°¤¯¤é¤¤¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦·¹¸þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹îÉþ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ÍèÇ¯¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊ³µ¯¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£