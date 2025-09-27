Minimalの和栗モンブラン♡秋限定の贅沢チョコレートスイーツ

東京・渋谷に本店を構えるチョコレート専門店「Minimal - Bean to Bar Chocolate -」から、秋限定スイーツ「チョコレートモンブラン」が登場します。栗の名産地・茨城県笠間の和栗をふんだんに使用し、2種のチョコレートと重ね合わせた特別な一皿。職人が手仕事で仕上げる繊細な層が織りなす、和栗とチョコレートの贅沢なハーモニーを楽しめる期間限定スイーツです。

和栗を引き立てる2種のチョコレート

今回登場する「チョコレートモンブラン」は、個性の異なる2種類のチョコレートが主役。

ガーナ産カカオ豆を使った「CLASSIC」チョコレートアイスは、和栗のほっくりとした甘さにまろやかさを添えます。

一方、マダガスカル産カカオ豆のチョコレートを合わせたペーストは、フルーティな香りが広がり、栗の風味に奥行きを与えています。

重なり合う味わいが最後まで飽きずに楽しめる一品です。

笠間「小田喜商店」の和栗を贅沢に使用

栗の名産地・茨城県笠間市の「小田喜商店」から取り寄せた和栗を使用。保水性と通気性に優れた火山灰土壌で育った栗は、香りと甘みが濃厚です。

熟練職人が一粒ずつ丁寧に仕上げた和栗は、モンブランのペーストや栗の渋皮煮として贅沢に使用され、Minimalならではのチョコレートとの組み合わせによって、素材本来の豊かさが引き出されています。

販売は1日15食限定！秋だけの特別な一皿

「チョコレートモンブラン」は2025年10月1日から11月30日までの期間限定で、Minimal富ヶ谷本店にて提供されます。価格は1,520円（税込）。

1日わずか15食限定のため、確実に味わいたい方は早めの来店がおすすめです。サクサクのメレンゲ、コクのあるチョコレート、香り高い和栗の三重奏は、秋のご褒美スイーツにぴったりです♡

秋だけのご褒美スイーツを楽しんで



Minimalが贈る「チョコレートモンブラン」は、和栗とチョコレートが重なり合う贅沢な秋限定スイーツ。笠間の和栗が持つ香りと甘みを、2種のカカオの個性がより一層引き立てます。

丁寧な職人技が込められたこの特別な一皿は、心まで満たされるご褒美時間を演出してくれるはず。

秋のひとときに、Minimalでしか味わえない至福のモンブランを堪能してみてはいかがでしょうか♪