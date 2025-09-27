TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼­Ç¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÒÅç»á¤Ï¼þ°Ï¤Ë¡ÈÌäÂê¤¬Ä¹°ú¤¯¤³¤È¤ÇµÄÏÀ¤äÀ¯ºöÏÀÁè¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¡É¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢ËÒÅç»á¤ÏÌäÂê¤ÎÈ¯³Ð¸å¡¢¡ÖÇúÇËÍ½¹ð¡×¤ä¡Ö»¦³²Í½¹ð¡×¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤«¤é·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤³¤ÎÌäÂê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾®Àô»á¤¬¡Ö¹Ô¤­²á¤®¤¿É½¸½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ÎÅ°Äì¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£