大谷が、先発ローテを守り抜いた山本を称賛

【MLB】ドジャース 8ー0 Dバックス（日本時間26日・フェニックス）

ドジャース・大谷翔平投手が山本由伸投手に贈った“メッセージ”がファンの心を掴んだ。25日（日本時間26日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦にチームが8-0で勝利し、4年連続23回目の地区優勝を達成。試合後に行われたシャンパンファイトの最中、大谷が山本を「本当のエース」と称えると、ファンは「大谷から『エース』認定とか最高すぎる」と喜ぶ声が続出した。

地区優勝へマジック1で迎えたこの試合、今季30試合目の先発マウンドに上がった山本は6回4安打7奪三振無失点の好投。相手に流れを渡さないエースの名に相応しい投球で今季12勝目をあげ、防御率はリーグ2位の2.49とした。

怪我人が相次いだドジャース投手陣の中、シーズンを通して先発ローテーションを守った山本について、大谷は「本当にチームのエースだと思っていますし、みんなそういう期待の中で、今日もいいピッチングをしてくれたのは、ポストシーズン（PS）にもいくにあたってもすごい喜ばしいことだと思う。本当に素晴らしいシーズンだったと思います」と称えた。

このメッセージにSNSではファンが続々反応。「このコメント泣けるなぁ……」「大谷が由伸のことをエースって断言したのがすごく嬉しい」「山本を『エース』と称える言葉も自然体でチームへの信頼感がにじむ」「大谷の口から『由伸はチームの皆が認めるエース』を聞けたのデカすぎ、一生ポジれる」と、大谷が届けた労いの言葉に喜びが広がった。

また、山本を称える声も多く、「エース級からチームのエースへ。山本選手、素晴らしい成績です」「あれだけの選手が怪我で離脱した中、投げ抜いたのはすごいと思う」「フルシーズンローテ守るとか、マジで尊敬しかない……化け物すぎる」「大谷選手からの信頼も厚く、2年目でエース確立。日本代表ですよ2人とも」などのコメントも並んだ。（Full-Count編集部）