EU¡¢ÆüËÜÀ½¤Î°ìÉô¹ÝÈÄ¤ËÈ¿¥À¥ó¥Ô¥ó¥°´ØÀÇ

EU¡Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¡Ë¤Ï26Æü¡¢¼«Æ°¼Ö¤«¤é·úÃÛ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÇ®±ä¹ÝÈÄ¤¬ÆüËÜ¤«¤éÉÔÅö¤Ë°Â¤¯Í¢Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ºÇÂç30¡ó¤ÎÈ¿¥À¥ó¥Ô¥ó¥°´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
EU¤Î¼¹¹Ôµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ç®±ä¹ÝÈÄ¤ÏÆüËÜ¤ä¥¨¥¸¥×¥È¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¥É¥¤¥Ä¤Ê¤É¤ØÉÔÅö¤Ë°Â¤¯Í¢Æþ¤µ¤ì¡¢EU°èÆâ¤Î»º¶È¤ËÂ»³²¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë¤Ï6.9¡ó¤«¤é30¡ó¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Ë¤Ï11.7¡ó¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¤Ï12.1¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¡¢º£¸å5Ç¯´ÖÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥É¤âÄ´ººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥À¥ó¥Ô¥ó¥°¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£