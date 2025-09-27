◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ５―４人（２６日・横浜)

山崎にとっては流れが向かない登板になっちゃったね。大事な試合で気負った部分もあったかな。直球の精度がよくなかった。でも乗りきれなかった原因は全て、先頭・蝦名の死球だと思うんだ。

山崎の真骨頂ってやっぱりシュートなんだけど、初球、その内角高めのシュートが左肘をかすめた。昭和の時代と違って、今の打者はみんなエルボーガードをつけてるでしょ？ だからインハイの球をよけないんだ。山崎も２試合続けて初回に失点していたから、立ち上がりは慎重になっていたと思う。走者をためたくないから内角に投げきれなくなり、自分でストライクゾーンを狭くしてしまっていた。

この日の投球で狙える個人タイトルは最多奪三振くらいかな。１０月１日の最終戦までチームが２位になる可能性があればもちろん中４日で行くと思うが、もし順位が決定しているようなら、ＣＳ第１Ｓの初戦に向けて調整していくことを考えていいかもね。

それにしても、試合を分けるのはいつでもミスだよね。オコエの悪送球が決勝点に直結したけど、最終回の増田大のバントミスも痛かった。さらに投手陣も１０四死球だよ。四死球ってのはチームの士気を下げるし、打線のリズムも呼べない。言わば投手のエラーなんだ。ＣＳでの対戦に向けて、個々に反省しなきゃいけないよ。（スポーツ報知評論家・宮本 和知）