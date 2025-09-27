£Î£Ù»þ´Ö¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿È¯¸À¡¦¥Ë¥åー¥¹
¢¨·ÐºÑ»ØÉ¸
¡ÚÊÆ¹ñ¡Û
¡öÊÆPCE²Á³Ê»Ø¿ô¡Ê8·î¡Ë21:30
·ë²Ì¡¡0.3¡ó
Í½ÁÛ¡¡0.3¡ó¡¡Á°²ó¡¡0.2¡ó¡ÊÁ°·îÈæ¡Ë
·ë²Ì¡¡2.7¡ó
Í½ÁÛ¡¡2.7¡ó¡¡Á°²ó¡¡2.6¡ó¡ÊÁ°Ç¯Èæ¡Ë
·ë²Ì¡¡0.2¡ó
Í½ÁÛ¡¡0.2¡ó¡¡Á°²ó¡¡0.2¡ó¡Ê0.3¡ó¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡Ê¥³¥¢¡¦Á°·îÈæ¡Ë
·ë²Ì¡¡2.9¡ó
Í½ÁÛ¡¡2.9¡ó¡¡Á°²ó¡¡2.9¡ó¡Ê¥³¥¢¡¦Á°Ç¯Èæ¡Ë
¡ö¸Ä¿Í½êÆÀ¡Ê8·î¡Ë21:30
·ë²Ì¡¡0.4¡ó
Í½ÁÛ¡¡0.3¡ó¡¡Á°²ó¡¡0.4¡ó¡ÊÁ°·îÈæ¡Ë
¡ö¸Ä¿Í»Ù½Ð¡Ê8·î¡Ë21:30
·ë²Ì¡¡0.6¡ó
Í½ÁÛ¡¡0.5¡ó¡¡Á°²ó¡¡0.5¡ó¡ÊÁ°·îÈæ¡Ë
¡ö¥ß¥·¥¬¥óÂç¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¡Ê9·î³ÎÊóÃÍ¡Ë23:00
·ë²Ì¡¡55.1
Í½ÁÛ¡¡55.4¡¡Â®Êó¡¡55.4
¡Ú¥«¥Ê¥À¡Û
¼Â¼ÁGDP¡Ê7·î¡Ë21:30
·ë²Ì¡¡0.2%
Í½ÁÛ¡¡0.2%¡¡Á°²ó¡¡-0.1%¡ÊÁ°·îÈæ)
·ë²Ì¡¡0.9%
Í½ÁÛ¡¡0.8%¡¡Á°²ó¡¡0.9%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¢¨È¯¸À¡¦¥Ë¥åー¥¹
¡ö¥Ðー¥¥ó¡¦¥ê¥Ã¥Á¥â¥ó¥ÉÏ¢¶äÁíºÛ
¡¦¼º¶È¤È¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï£Æ£Ò£Â¤ÎÌÜÉ¸¤«¤éÐªÎ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦Î¾»ØÉ¸¤¬¤³¤ì°Ê¾åÂç¤¤¯°²½¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¸ÂÄêÅª¡£
¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È¼º¶È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¡£
¡ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¤È¥¢ー¥¯¡¢¥Æ¥¶ー¤ÎÂç·¿»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë»²²Ã¤Î²ÄÇ½À
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¤ÈÃøÌ¾¥Õ¥¡¥ó¥É¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤Î¥¥ã¥·ー¡¦¥¦¥Ã¥É»á¤¬Î¨¤¤¤ë¥¢ー¥¯¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¤¬¡¢¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥óÈ¯¹Ô¸µ¤Î¥Æ¥¶ー¤Ë¤è¤ëÂç·¿»ñ¶âÄ´Ã£¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»²²Ã¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡ÚÊÆ¹ñ¡Û
¡öÊÆPCE²Á³Ê»Ø¿ô¡Ê8·î¡Ë21:30
·ë²Ì¡¡0.3¡ó
Í½ÁÛ¡¡0.3¡ó¡¡Á°²ó¡¡0.2¡ó¡ÊÁ°·îÈæ¡Ë
·ë²Ì¡¡2.7¡ó
Í½ÁÛ¡¡2.7¡ó¡¡Á°²ó¡¡2.6¡ó¡ÊÁ°Ç¯Èæ¡Ë
·ë²Ì¡¡0.2¡ó
Í½ÁÛ¡¡0.2¡ó¡¡Á°²ó¡¡0.2¡ó¡Ê0.3¡ó¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡Ê¥³¥¢¡¦Á°·îÈæ¡Ë
·ë²Ì¡¡2.9¡ó
Í½ÁÛ¡¡2.9¡ó¡¡Á°²ó¡¡2.9¡ó¡Ê¥³¥¢¡¦Á°Ç¯Èæ¡Ë
¡ö¸Ä¿Í½êÆÀ¡Ê8·î¡Ë21:30
·ë²Ì¡¡0.4¡ó
Í½ÁÛ¡¡0.3¡ó¡¡Á°²ó¡¡0.4¡ó¡ÊÁ°·îÈæ¡Ë
¡ö¸Ä¿Í»Ù½Ð¡Ê8·î¡Ë21:30
·ë²Ì¡¡0.6¡ó
Í½ÁÛ¡¡0.5¡ó¡¡Á°²ó¡¡0.5¡ó¡ÊÁ°·îÈæ¡Ë
¡ö¥ß¥·¥¬¥óÂç¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¡Ê9·î³ÎÊóÃÍ¡Ë23:00
·ë²Ì¡¡55.1
Í½ÁÛ¡¡55.4¡¡Â®Êó¡¡55.4
¡Ú¥«¥Ê¥À¡Û
¼Â¼ÁGDP¡Ê7·î¡Ë21:30
·ë²Ì¡¡0.2%
Í½ÁÛ¡¡0.2%¡¡Á°²ó¡¡-0.1%¡ÊÁ°·îÈæ)
·ë²Ì¡¡0.9%
Í½ÁÛ¡¡0.8%¡¡Á°²ó¡¡0.9%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¢¨È¯¸À¡¦¥Ë¥åー¥¹
¡ö¥Ðー¥¥ó¡¦¥ê¥Ã¥Á¥â¥ó¥ÉÏ¢¶äÁíºÛ
¡¦¼º¶È¤È¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï£Æ£Ò£Â¤ÎÌÜÉ¸¤«¤éÐªÎ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦Î¾»ØÉ¸¤¬¤³¤ì°Ê¾åÂç¤¤¯°²½¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¸ÂÄêÅª¡£
¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È¼º¶È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¡£
¡ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¤È¥¢ー¥¯¡¢¥Æ¥¶ー¤ÎÂç·¿»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë»²²Ã¤Î²ÄÇ½À
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¤ÈÃøÌ¾¥Õ¥¡¥ó¥É¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤Î¥¥ã¥·ー¡¦¥¦¥Ã¥É»á¤¬Î¨¤¤¤ë¥¢ー¥¯¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¤¬¡¢¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥óÈ¯¹Ô¸µ¤Î¥Æ¥¶ー¤Ë¤è¤ëÂç·¿»ñ¶âÄ´Ã£¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»²²Ã¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£