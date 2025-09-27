ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¾å¾º¡¡£Ð£Ã£Å²Á³Ê»Ø¿ô¤ÏÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤Î·ë²Ì¡á£Î£ÙºÄ·ô³µ¶·
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê¡ÊNY»þ´Ö16:28¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö05:28¡Ë
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 3.639¡Ê-0.016¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡4.176¡Ê+0.006¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡4.750¡Ê+0.002¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡¡¡2.382¡Ê-0.002¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£ÙºÄ·ô»Ô¾ì¤ÇÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï¾å¾º¡£¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤Î£Ð£Ã£Å²Á³Ê»Ø¿ô¤¬Í½ÁÛÄÌ¤ê¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÍø²ó¤ê¤Ï¾å¾º¡££Æ£Ò£Â¤¬Íè·î¤âÍø²¼¤²¤òÂ³¤±¤ë¤È¤Î¸«Êý¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¹ñºÄ¤Ï¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££±£°Ç¯ºÄ¤Ï¾å¾º¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£²Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤ÏÄã²¼¡£
¡¡£²－£±£°Ç¯ºÄ¤ÎÍø²ó¤ê³Êº¹¤Ï¡Ü£µ£³¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡§¡Ü£µ£±¡Ë¤Ë³ÈÂç¡£
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 3.639¡Ê-0.016¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡4.176¡Ê+0.006¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡4.750¡Ê+0.002¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡¡¡2.382¡Ê-0.002¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£ÙºÄ·ô»Ô¾ì¤ÇÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï¾å¾º¡£¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤Î£Ð£Ã£Å²Á³Ê»Ø¿ô¤¬Í½ÁÛÄÌ¤ê¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÍø²ó¤ê¤Ï¾å¾º¡££Æ£Ò£Â¤¬Íè·î¤âÍø²¼¤²¤òÂ³¤±¤ë¤È¤Î¸«Êý¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¹ñºÄ¤Ï¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££±£°Ç¯ºÄ¤Ï¾å¾º¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£²Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤ÏÄã²¼¡£
¡¡£²－£±£°Ç¯ºÄ¤ÎÍø²ó¤ê³Êº¹¤Ï¡Ü£µ£³¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡§¡Ü£µ£±¡Ë¤Ë³ÈÂç¡£
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ