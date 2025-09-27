©️ABCテレビ

Aぇ! groupが全国各地で出会った人たちのお手伝いをしながら、多くの人たちに愛されるグループを目指す“お手伝い＆ふれあい旅”番組「あっちこっちAぇ！」。9月27日（土）も三重県の５人旅をお届けする。

三重県でお手伝い中のメンバーが、地元の人たちとふれ合えるお手伝いスポットが書かれた４枚のカードの中から選んだのは「発見！街に忍ぶ超三重県人」というカード。“超三重県人”とは、スゴ技を持つ三重県のローカル超人のこと。今回はそんなローカル超人を調査する。

１組目のローカル超人は、地元をはじめ、全国を巡る大道芸人親子。３歳で舞台デビューした７歳の女の子、ゆうちゃんは、玉乗りをしながら縄跳びをするというスゴ技を披露し、メンバーを驚かせる。「うちの子のスゴさをもっと知って欲しいので、Aぇ! groupにも体験してほしい」というお父さん。そこで、ゆうちゃんに指名されたのは佐野晶哉！ コツを教えてもらい、玉乗りに挑んでみると…！？

お父さんから「ゆうちゃんのスゴさが伝わるアピール方法を教えてほしい」とお願いされたメンバーたち。小島健は「パフォーマンスの後にするキメポーズを…」と、ド派手なキメポーズを提案。しかし、「ゆうちゃんのかわいさがなくなってる！」と末澤誠也に却下される！？ そこで代わりにお父さんがやってみることに…。

２組目は、三重県でユーチューバーとして活動する２人組。早食いのスペシャリストで、ソフトクリームを６秒台で完食するという驚異のスゴ技を披露する。Aぇ! groupもメンバー同士で早食いできそうな人を指差した結果、草間リチャード敬太に決定！ しかし、いざ挑戦してみると、余りの冷たさにフリーズ！？「１０秒でできればスゴイレベル」といわれるが、リチャードのタイムはいかに…！ さらに、早食いのスペシャリストのキャッチフレーズをメンバーが考案することに。

３組目は、三重県を中心に活動する、ほぼ還暦のアイドルグループ。その名も、純烈ならぬ「強烈」だ。県民に愛されるおじさんアイドル５人組だが、実はほぼ全員が現役の一流企業の社長さんだとか。

今回は４人のメンバーが登場。まずは、下は48歳、上は65歳のメンバーを年齢順に並び替えるクイズに挑戦！しかし、末澤が失礼発言を連発してしまう！

そんな強烈は結成３年で、アイドルとしてはまだまだひよっこ。先輩のAぇ! groupに「キメ顔を伝授してほしい」とお願いする。

かわいい担当のメンバーに末澤がお手本を披露。かわいいキメ顔を強烈のメンバーが倣うが、何かが違う！？ 正門は眼鏡を使って“かわいい”“カッコいい”“セクシー”全部盛りのキメ顔を伝授する。小島・佐野もそれぞれのキメ顔を伝授したところで、最後は強烈のメンバーが揃ってキメ顔ポーズ。おじさんアイドルが奮闘する姿にAぇ! groupから「強烈や…」と声が漏れる！？

