¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°ÄÌ¿®¤Ï26Æü¡¢Ãæ¹ñ·ÏÆ°²èÅê¹Æ¥¢¥×¥ê¡ÖTikTok¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡Ë¡×¤ÎÊÆ¹ñ»ö¶È¤òÊÆITÂç¼ê¥ª¥é¥¯¥ë¤Ê¤É¤Î´ë¶ÈÏ¢¹ç¤¬Çã¼ý¸å¤â¡¢¸½ºß¤ÎÃæ¹ñ·Ï¿Æ²ñ¼Ò¤Î»úÀáÄ·Æ°¡Ê¥Ð¥¤¥È¥À¥ó¥¹¡Ë¤Ï»ö¶È¤ÎÍø±×¤ÎÌó50¡ó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Ãæ¹ñÂ¦¤ÏÊÆ¹ñ»ö¶È¤òÇäµÑ¸å¤â¡¢°ìÄê¤ÎÍø³²´Ø·¸¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥¤¥È¥À¥ó¥¹¤Ï¡¢¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¤ÎÃæ³Ëµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¤ª¤¹¤¹¤áÆ°²è¤òÁªÄê¤¹¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ê·×»»¼êË¡¡Ë¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÎÁ¤òÆÀ¤ë¤Û¤«¡¢ÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼°ÈæÎ¨¤Ë±þ¤¸¤¿Íø±×¤¬ÇÛÊ¬¤µ¤ì¤ë¡£¹ç·×¤Ç»ö¶ÈÍø±×¤Î50¡óÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬25Æü½ðÌ¾¤·¤¿Çã¼ý·×²è¤ò¾µÇ§¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥È¥À¥ó¥¹¤Ï´ë¶ÈÏ¢¹ç¤¬¿·¤¿¤ËÀßÎ©¤¹¤ë¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Î³ô¼°¤Î20¡óÌ¤Ëþ¤òÊÝÍ¤·¡¢¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¹çÊÛ²ñ¼Ò¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¤ÈÌÀµ¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡ÖÁ´ÌÌÅª¤ËÊÆ¹ñÂ¦¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£