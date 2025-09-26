クロエの「アトリエ デ フルール」からボディケアコレクションが誕生

「クロエ（Chloé）」のフレグランスコレクション「アトリエ デ フルール」から、新たに「パフュームド ボディケア コレクション」が10月15日に誕生する。ソープやハンドクリーム、シャワージェル、ボディローション、ソリッドパフュームをラインナップし、花々のエッセンスを取り入れた新しい香りを堪能することができる。

アトリエ デ フルールは、著名な調香師たちがよく知られた花々の新たな一面に光を当て、それにまつわるストーリーと共にフレグランスを展開するコレクション。新たに生まれたパフュームド ボディケア コレクションは、「アトリエ デ マン」「アトリエ ノマド」「アトリエ デュ バン」に分類されている。

アトリエ デ マンは、アトリエ デ フルールを象徴するシダー、サンタロム、マグノリア アルバの3つの香りの、ハンドソープ（100g 5280円）とハンドクリーム（50mL 6160円）が登場。ハンドソープはヴィーガン処方で人工着色料不使用、95%以上が自然由来成分で、優しい香りをまとった軽やかな泡が手肌を洗い上げる。ハンドクリームは、リッチでシルキーなテクスチャーが手肌にうるおいと香りを与える。

アトリエ ノマドは、バーム状テクスチャーのソリッドパフューム（3g 8690円）を展開する。こちらもシダー、サンタロム、マグノリア アルバの3つの香りを揃え、93%以上自然由来成分を含むヴィーガン処方が特徴だ。

アトリエ デュ バンは、コレクションを象徴するシダー、マグノリア アルバ、サンタロム、ヒソップ、ジャスミン サンバックの5種の香りのボディローション（300mL 1万1110円）とシャワージェル（300mL 8690円）を揃え、フレグランスのリチュアルをより豊かに完成させる。ボディローションは肌を乾燥から防ぎ、長時間うるおいと香りをもたらす。シャワージェルは、水に触れるとリッチな泡へと変わり優しく肌を洗い上げる。

■ブルーベル・ジャパン公式フレグランスサイト：ラトリエ デ パルファム