23時00分〜23時59分（月〜木）、23時30分〜24時30分（金）放送 日本テレビ 夜の報道番組「news zero」は、2026年秋に番組開始20年を迎えます。

そこで、2025年秋からの1年を特別な1年と位置づけます。9月29日（月）からの1週間は、番組の顔である藤井貴彦、櫻井翔が様々な企画に挑戦します。

【「news zero 20YEARS」のみどころ】

■櫻井翔 八村塁選手を単独取材

バスケットボール最高峰・NBAで日本選手最長となる7年目を迎える八村塁選手を櫻井キャスターが単独取材。日本選手初のドラフト1巡目指名でNBA入りを果たすなど、華々しいバスケ人生を歩んできた八村選手。

しかし、「日本人である」ことが壁になったといいます。その「壁」を乗り越えられた原動力とは？さらに、八村選手が描く日本バスケの「未来」に迫ります。（9月29日(月)放送予定）

■藤井貴彦 万博会場から生中継

まもなく閉幕する大阪・関西万博の会場から藤井キャスターが生中継で出演。パビリオンの建設遅れや盛り上がりに欠けるなどの批判もあった開幕から半年。いまや連日20万人以上が来場し、“駆け込み来場“が増加する中、チケットを持っていても入場できない事態も起きています。

この半年間の万博が何をもたらしたのか？当初の批判がどう変わったのか？万博のレガシーと、残された課題が、私たちの「明日」にどうつながるのか？大屋根リングなどのスポットからゲストとともにお伝えします。（10月1日(水)放送予定）

【「news zero」が目指す“明日” 】

「news zero」はこの秋で20年目に入ります。「日本をよくする」ため、番組は当初から“若い世代”も意識してきました。この20年でテレビの“視聴者層”も“環境”も変わりましたが、当時から根強くzeroのファンでいてくれている方々は今まさに日本を変える中心的な存在となっています。

10年後の社会をよくする。と言われてもピンとこない、余裕のない今。「明日をよくする」だったら、少しだけ信じられるかもしれません。有象無象の情報の海で、zeroを見れば“正しい情報”を届けてくれる。そんな“信頼”をこれからも醸成し続けたいと思います。

「news zero」は20歳を前に、「明日がよくなる」と信じ「挑戦者」として伝えます。

【藤井貴彦メインキャスター コメント】

明日をよくする方法があれば、どんな人もすでにそうしているはずです。

その答えが見つからないから私たちは立ち止まるのだと思います。

zeroは明日をよくするきっかけを探します。

少しでも前に進めるきっかけを。

誰かの一言でハッとしたり、アイデアをもらったりすると、私たちは前に動き出すことができます。

発せられた言葉、心の動き、そして無言の情熱をzeroはみなさんにお届けします。

人の営みを積み重ねることでしか明日は変えられません。

20年を迎えようとしている私たち「news zero」。

「ネット上」にはないうっすらとした汗をかきながら、明日をよくするきっかけをみなさまにお届けしてまいります。

【櫻井翔キャスター コメント】

2006年10月2日、月曜日。

当時、報道番組としては珍しい、鮮やかで、真新しい緑のスタジオセットに囲まれ、夜11時からの初回放送を迎えようとしていました。

同じセットを組み、いくつものカメラを構えて、本番さながらのリハーサルを前日にも行うことに、"新たな報道番組が始まる"その重みをひしひしと感じます。



「こんばんは。NEWS ZEROです」



この一言に合わせて頭を下げた時の緊張は、忘れられません。

この時、私は24歳。…にっ…24歳！？

自分にとって、そして声をかけて下さったスタッフにとっても、「大きな挑戦」だったことをいま改めて痛感します。



あれから20年、当時から大切にしていたこと―。

"出会った方の声を、想いを、テレビを通じて一人でも多くの方に届けたい"

そんな思いで取材を続けてきました。

放送開始当時の「大きな挑戦」は、その後の原点となり、今なお変わることはありません。



遠くの声を視聴者へと繋ぐ"掛け橋"として。

声なき声を広げる"拡声器"として。

長く引き継がれてきた、柔らかくも力強いゼロスピリットを大切に、これからも伝え続けて参ります。

番組開始から20年目を迎えるにあたり、これまでや現在のご出演者からコメントをいただきました。

【桐谷美玲さん】

2012年4月〜2018年9月 火曜キャスター

22歳の春、若い世代とニュース番組の架け橋になれたら、と思いスタートした挑戦がZEROでした。

6年半、毎週のように取材をし、さまざまな思いや言葉を伝えた経験や出会いは、私の人生の大きな財産です。

社会の一員としてなにができるのか。

ZEROを通じて学んだことを生かせるように、これからも考え続けます。

【ホラン千秋さん】

2012年4月〜2013年3月 サブキャスター

「報道とは何か。」この大きく、重要な問いに、当事者として初めて向き合うことになった場所は「NEWS ZERO」でした。

限られた時間の中で“何”を“どう”伝えるべきか、毎日何時間も議論して放送に臨む諸先輩方の姿を今も鮮明に覚えています。

毎日放送を重ねる内に、一つの言葉が持つ重みを知りました。

その実感が今でも私の人生の重しになっています。

ほんの少しでも、その長い歴史の中の一部にいられたことを光栄に思います。

【小栗泉 特別解説委員】

2019年10月〜現在

ニュースをお伝えする側にとっても、大きな環境変化を感じる20年でした。

マスメディアは終わったのか。信用されなくなったのか。

でも、zeroチームには常に変わらぬ夢がありました。

「明日を良くするきっかけになりたい」

それは、今起きていることを「じぶんごと」にして、「みんなのプラスに」すること。

方法は様々でしたが、迷えばここに立ち戻っていました。

今改めて、その原点に立ち、これからも夢を追いかけていきます。

