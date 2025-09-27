◇ナ・リーグ カブス12―1カージナルス（2025年9月26日 シカゴ）

カブスの鈴木誠也外野手(31)は26日(日本時間27日)、シカゴでのカージナルス戦に「5番・右翼」で先発出場し、7回に今季30号となる満塁本塁打を放った。試合はカブスが12―1で大勝した。

大リーグ所属の日本選手では松井秀喜（ヤンキース）、大谷（ドジャース）に続く3人目のシーズン30発で、右打者では初の記録となった。打点も101となり、こちらも日本選手の右打者として初の100打点超えとなった。

7―1とカブスが6点リードの7回、1死満塁で4打席目を迎えた鈴木は2ボール1ストライクからの4球目の真っすぐをとらえ左翼席に。飛距離約120メートルの2試合連続の一撃は6点リードの試合を一気に10点差とする一発となった。

4回には鈴木の後の6番を打つ、ピーター・クローアームストロング(PCA)外野手が自身初の30号となる2点弾。この試合の初回に32号を放ったブッシュと、カブスは30発トリオ誕生となった。

ブッシュ、PCAの本塁打に「みんなすごいな、近づきたいなと。まさか自分が打てるとは思っていなかったので、びっくりしています」鈴木。安打に放っていないが「ホームラン以外の打席もしっかり振れている」と内容には納得しているようで、ポストシーズンに向け調子は確実に上向いている。

今季大リーグ4年目の鈴木は24年に21本塁打、23年に74打点を記録したのがそれぞれ自己の最高成績だった。