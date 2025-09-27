¡Ú¥·¥ê¥¦¥¹S¡Û¥ß¥¹¥¿¡¼X¡¡¥Æ¡¼¥ª¡¼¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¡¡¿´¿È¤È¤â¤Ë½¼¼Â¡ª3Ï¢¾¡¤¬¸«¤¨¤¿
¡¡ºå¿À¥À¡¼¥È2000¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ï¥ó¥ÇG3¡ÖÂè29²ó¥·¥ê¥¦¥¹S¡×¡£ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤¤¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÁè¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡3¾¡¥¯¥é¥¹¡¢Ì¾¸Å²°¾ëS¤ÈÏ¢¾¡Ãæ¤Î¥Æ¡¼¥ª¡¼¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬ËÜÌ¿¤À¡£Á°Áö¤ÏÃæÃÄ¤«¤éÎÏ¶¯¤¯µÓ¤ò¿¤Ð¤·¡¢²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡ºò½Õ¤ÏÊÆ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯½éÀï¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë»²Àï¤·¡¢5Ãå¤Ë·òÆ®¡£¸ÅÇÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁÇ¼Á³«²Ö¤ÎÃû¤·¤¬¤¢¤ë¡£Á°Áö¸å¤ÏÃæ3½µ¤Î¤³¤³¤ËÁÀ¤¤¤ò¹Ê¤ê¡¢½çÄ´¤Ë·Î¸Å¤ò¾Ã²½¡£µÙ¤ßÌÀ¤±¤ò¤Ò¤ÈÃ¡¤¤·¡¢¾å¾º¥à¡¼¥É¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤Ø¡¢Àä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£ÇÏÏ¢6¤«¤é1¡¢4¡¢7¡¢11¡¢13¡¢14¤Ø¡£