¡Ú¥·¥ê¥¦¥¹S¡Û·¹¸þ¤ÈÂÐºö
¡¡²áµî10Ç¯¤Ç·¹¸þ¤òÃµ¤ë¡£¡Ê20¡Á22¡¢24Ç¯¤ÏÃæµþ³«ºÅ¡Ë
¡¡¡ù¿Íµ¤¡¡1ÈÖ¿Íµ¤¡Ú3¡¦2¡¦0¡¦5¡Û¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¡£¼¡ÅÀ¤¬4ÈÖ¿Íµ¤¡Ú2¡¦0¡¦1¡¦7¡Û¡£2ÈÖ¿Íµ¤¡Ú1¡¦3¡¦2¡¦4¡Û¤Ï¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£3¡¢5¡¢6¡¢11ÈÖ¿Íµ¤¤â1¾¡¤Ç¾å°ÌÍ¥Àª¡£
¡¡¡ù¥Ï¥ó¥Ç¡¡53¡¦5¡Á55¥¥í¡Ú4¡¦4¡¦2¡¦49¡Û¡¢55¡¦5¡Á57¥¥í¡Ú3¡¦3¡¦3¡¦32¡Û¤¬Ãæ¿´¡£57¡¦5¡Á59¥¥í¤Ï¡Ú1¡¦2¡¦4¡¦23¡Û¤Ç¤ä¤äÎô¤ë¡£
¡¡¡ùÁ°ÁöÃå½ç¡¡1Ãå¤Ï¡Ú3¡¦6¡¦3¡¦26¡Û¤È°ÂÄê¡£°ìÊý¤Ç4Ãå¡Ú2¡¦2¡¦2¡¦8¡Û¡¢6¡Á9Ãå¡Ú4¡¦1¡¦2¡¦37¡Û¤¬·òÆ®¡£ÂçÇÔ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤Î²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤¢¤ë¡£
¡¡·ëÏÀ¡¡¡ý¥¸¥ó¥»¥¤¡¡¡û¥Æ¡¼¥ª¡¼¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¡¡¢¥¥¿¥¤¥È¥Ë¥Ã¥È