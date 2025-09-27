２９日から長期休館する「原爆の図 丸木美術館」＝８月２７日、埼玉県東松山市

「原爆の図 丸木美術館」（埼玉県東松山市）が２９日から、長期休館する。等身大に近い大きさで描いた人間の痛みから戦争の記憶を今に伝える連作「原爆の図」を未来に引き継ぐため、老朽化した建物を改修するとともに傷んだ作品群を修復。再開は開館６０周年を迎える２０２７年５月を予定している。

同館は１９６７年、画家の丸木位里（１９０１〜９５）、俊（１２〜２０００）夫妻が私費を投じ、自宅隣に建設した。夫妻が３０年以上かけて描いた１５部からなる「原爆の図」のうち、第１４部までを展示。第１５部の「ながさき」は長崎原爆資料館（長崎市）で鑑賞できる。

位里は広島出身。４５年８月６日に原爆が投下された直後、夫妻で広島に入り、目の当たりにした惨状や多くの被爆者から聞き取った証言などを基に「原爆の図」を共同で描いた。このうち第１部から第６部までは神奈川県藤沢市内にかつて構えたアトリエで制作し、人物デッサンに市民も協力したという。

「原爆の図」は、米軍占領下で原爆報道が規制された時代から各地を巡回し、原爆の非人道性を人々にいち早く伝える役割を担ってきた。

丸木美術館によると、建物の老朽化が進み、雨漏りや温度・湿度の管理などが懸案だった。改修工事や絵の修復のため、１７年に基金を設立。国内外から３億５千万円以上が寄せられた。ただ建築資材や人件費が高騰しており、引き続き寄付を募っている。

同館は休館中も、作品を国内外で展示するほか、出張講演などを予定している。