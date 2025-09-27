◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ５―４人（２６日・横浜)

試合後に球場の照明が暗転し、勝利セレモニーの余韻にひたるＤｅＮＡ・筒香嘉智外野手（３３）には笑顔が広がっていた。巨人に勝利し、２位確定に王手。２７日の巨人戦（横浜）で引き分け以上なら２位が確定する。「全員が必死になって取った試合。そこ（２位）に向けて頑張ります」と力強く意気込んだ。

まずは２―１の２回２死二、三塁。「前のバッターが必死になってつないでくれたチャンス。何としてもという気持ちで打席に入った」と、巨人・山崎のフォークを左前へ２点適時打。４―４の７回には四球で出塁し、一、二塁から山本の右前打と巨人の失策で決勝のホームを踏んだ。５打席で５出塁。眼下の敵との直接対決で躍動した。

難敵を攻略した。相手先発は今季途中まで７連敗を食らっていた山崎。筒香も今季は試合前まで９打数０安打と苦戦していたが、３番起用に２安打２打点で応えた。ＣＳ第１Ｓでも対戦する可能性がある難敵を３回ＫＯ。「相手ピッチャーが誰であろうと２位になることをチームで掲げている。勝てたことが一番」と言い切った。

三塁の守備位置から投手へ率先して声をかけにいくなど、精神的支柱としての役割も大きい。ハマの主砲がＣＳ本拠地開催へ奮闘を続ける。（太田 和樹）