¡¡ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÉÍÃæÊ¸°ì¡Ê£³£·¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë´î·à¡ÖÂçºå¤ÏÍÙ¤ë¡ª¡×¤¬£±£°·î£´Æü¡¢Âçºå¾¾ÃÝºÂ¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡Ê£±£²Æü¤Þ¤Ç¡Ë¡£Âçºå¾¾ÃÝºÂ¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡Ê¸½£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¡Ë»þÂå¡¢´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤âÄ¹¤¯Î©¤Ã¤Æ¤¤¿ÉñÂæ¡£¡ÖÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤È¤Ï³¹ÊÂ¤ß¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£ÂçºåÊÛ¤Î¼Çµï¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¡¢°ÕÍß½½Ê¬¤Î¡È¤¬¤¤Àû¡É¸ø±é¤À¡£¡Ê¸ÅÅÄ¡¡¾°¡Ë
¡¡ÉÍÃæ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Âçºå»ÔÌò½ê¤Î»¨ÍÑ½èÍý·¸¡Ö¤É¤Ê¤¤¤·¤ç¤¦²Ý¡×¤Î¿¦°÷¡¦Á°ÅÄÂóÏº¤À¡£¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢Æ»ÆÜËÙ¤«¤éÀÐÌý¤¬Í¯¤¡¢ÂçºåºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÆ»ÆÜËÙÌýÅÄ³«È¯·×²è¡×¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯°ìÀ¸·üÌ¿¤ÊÁ°ÅÄÂóÏº¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£»ÔÌò½ê¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ï¥Ö¤é¤ì¤¿Â¦¤Ë¤¤¤ë¿ÍÊª¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«µ¯¤³¤êÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤ì¤òÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¯¡¢ÉñÂæ¤Ç¤ä¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡¡ÉÍÃæ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤Ï¡¢´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤ËËèÇ¯¡¢½Õ¡¢²Æ¡¢Åß¤Î£³¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤¤Â³¤±¤¿¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤ÏÉ÷Ï¤¤À¤¬¡¢»×¤¤½Ð¿¼¤¤¾ì½ê¤Ï³¬ÃÊ¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ò¤¿¤Þ¤ê¾ì¤Ë¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î½ÐÈÖ¤Þ¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·ë¹½»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡²ñÏÃ¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ÐÈÖ¤ËÃÙ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¡Ö£·³¬¤«¤é²¼¤ê¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ë³¬ÃÊ¤¬£±¥Õ¥í¥¢£±£°ÃÊ¤°¤é¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ²¼¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é°Õ³°¤È¡¢½Ð¤È¤Á¤ë¡ÊÃÙ¤ì¤ë¡Ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¹ü¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢½Ð¤È¤Á¤ë¤³¤È¤À¤±¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡£¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¤¾Ð¤ß¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÍÃæ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¤Î¼Çµï¤È¤Ê¤ë¡£ÉáÃÊ¤Î²ñÏÃ¤Ï´ØÀ¾ÊÛ¤À¤¬¡¢Åìµþ¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÀ¸³è¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÊÑ²½¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£¡Ö´ØÀ¾ÊÛ¤Î´¶¤¸¤ÏÂ¿¾¯Çö¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤«´ª¤ò¼è¤êÌá¤»¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¡¢·Î¸Å´ü´ÖÃæ¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê´ØÀ¾ÊÛ¤Ë¤Ä¤«¤ê¡¢¡ÈÀµ¤·¤¤¡ÉÈ¯²»¤ÈÍÞÍÈ¤ò¼è¤êÌá¤¹¹½¤¨¤À¡£ÉÔ°Â¤âÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¤Î¤ª¼Çµï¤Ã¤Æ¤½¤³¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤·¤ã¤Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ»ÆÜËÙ¤òÃæ¿´¤Ë´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢Âçºå¿Í¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Á´³«¤ÎÉñÂæ¡£¡ÖËÍ¤¬£±£°Âå¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿»þ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¿Í¤Ç¡¢º£¤Ï¤½¤ó¤Ê¿ä¤·³è¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤ß¤¿¤¤¤ÊÊý¤Ë¤â¸«¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡£²ÈÄí¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤â¡Øµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¿·µì¤òÌä¤ï¤º¡¢Á´¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤ËÁ´ÎÏ¤Ç±þ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡Âçºå¤ÏÍÙ¤ë¡ª¡¡¹â±ó¶Á»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤òÉñÂæ²½¡£¡ÖÆ»ÆÜËÙ¤ËÀÐÌý¤¬Í¯¤¤¤¿¡ª¡©¡×¤È¡¢Âçºå»ÔÌò½ê¤É¤Ê¤¤¤·¤ç¤¦²Ý¿¦°÷¤ÎÁ°ÅÄÂóÏº¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Æ»ÆÜËÙ¤òÉñÂæ¤ËÂçºå¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤â²ÃÀª¤·¤Æ¡¢Âçºå»Ô¤ÈÉÜ¡¢À¯ÉÜ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Þ¤Ç´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤ÎÂçÁûÆ°¤òÉÁ¤¯¡£¤ä¤¬¤ÆÂçºå°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼«±ÒÂâ¤È¤Î¹¶ËÉÀï¡£¼é¤ë¤Ù¤¤ÏÌýÅÄ¤«¡¢Âçºå¿Í¤Î¸Ø¤ê¤«¡Ä¡£ÉÍÃæ¤Î¤Û¤«¡¢¾¾ËÜÍü¹á¡¢Á°ÅÄ¹ÌÍÛ¡¢Ä¹¹¾·ò¼¡¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¢¡ÉÍÃæ¡¡Ê¸°ì¡Ê¤Ï¤Þ¤Ê¤«¡¦¤Ö¤ó¤¤¤Á¡Ë£±£¹£¸£·Ç¯£±£°·î£µÆüÀ¸¤Þ¤ì¡££³£·ºÐ¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡££¹£¹Ç¯¤«¤é´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢£±£·Ç¯¤ËÂ´¶È¤·¤ÆÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¡££²£³Ç¯¤Ë¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¡Êµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡Ë¤òÂà¼Ò¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¡Ö²»³Ú·à¡¡¥¶¡¦¥ª¥À¥µ¥¯¡×¡Ö¸¤¿À²È¤Î°ìÂ²¡×¤Ê¤É¡££Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ë¤â¡¢¼ë³Ú¿û¹¾Ìò¤Ç½Ð±éÃæ¡£