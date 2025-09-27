オリックス・杉本裕太郎外野手（３４）が２６日、今季限りで現役引退する巨人・近藤に「惜別弾」を贈ることを誓った。元同僚で同じ９１年生まれの右腕は、２７日のイースタン・ロッテ戦（Ｇタウン）で最終登板を予定。同日の楽天戦（京セラＤ）に臨むラオウは「そんなに甘くないとは思うけど、一本打てたらいい」とイメージを膨らませた。

「ここまでやってこられているのは、あいつのおかげでもあるので。親友ですし、強敵と書いて『とも』です」。愛する「北斗の拳」を意識したフレーズで近藤の存在を表現したのは、寂しさを隠すためだろう。最後のマウンドと同じ日に、王手をかけた通算１００本塁打を達成するのが理想だ。

ともに１５年のドラフトでオリックス入団。常に支え合い、高め合ってきた。どちらかが苦しんでいれば声をかけ「あしたから頑張っていこう」と激励。数え切れないほど食事し、ストレス発散の「２人カラオケ」もいい思い出だ。山田や九里らも参加する同級生のグループラインで引退報告。「（２３年オフの）トレードの時も寂しかったですけどね…。あいつの練習する姿は、本当にすごかった」と言葉に敬意を込めた。

２５日のロッテ戦（京セラＤ）では近藤のリクエストにも応えた。登場曲を近藤が使用していたＴＵＢＥの「ＷＩＮＮＥＲＳ ＨＩＧＨ」に変更して試合に臨んだ。チームはＣＳ出場が目前に迫り、杉本自身も４年ぶりの規定打席まで４。無二の「強敵」へアーチを届け、まだまだ第一線で踏ん張る。（長田 亨）