女優のともさかりえ（４５）が、人気ボーカルグループ・Ｐｅｒｆｕｍｅのライブを訪れ、メンバーらと撮影したショットを公開し話題を呼んでいる。

ともさかは２６日までに自身のインスタグラムに「Ｐｅｒｆｕｍｅ ＺＯ/Ｚ５ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ “ネビュラロマンス” Ｅｐｉｓｏｄｅ ＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ」と書き出し、「Ｐｅｒｆｕｍｅが大好きです。どの時代のＰｅｒｆｕｍｅも大大大好きだけど、個人的に特に思い入れがあるアルバムが『ＧＡＭＥ』なので、あの息づかいからの３人がマントを投げ捨てた瞬間に涙腺崩壊。どの場面も、その一瞬一瞬が素晴らしくて、こんなにも最高な時間を目撃できたことが本当にありがたく幸せでした。そして初期曲連発なリミックスメドレーは、笑いながらずっと泣いていた。スタッフさんたちの愛が炸裂していて、幸せすぎて涙が止まらなかった。（たぶん５リットルくらい泣いた）」とライブを振り返った。

続けて「３人のプロフェッショナルさと健全さ。その素朴な可愛らしさの中にある知性。見つめるたびに胸がいっぱいになる。３人が幸せでありますように」とメンバーらの幸せを願い、「コールドスリープから目覚めるその日まで、私も元気に生きよう」と前を向いた。

また「初めて一緒に写真を撮っていただきました」と明かし、ともさかとメンバー３人の集合写真をアップ。「３時間近いライブの終演後とは思えないキラキラな御三方。もー！なんて可愛いのー（私は泣きすぎて溶けかかってますが見逃してください）」と、Ｐｅｒｆｕｍｅに魅了された様子をうかがわせた。

この投稿にファンからは「りえさん、私も行きました！素晴らしかったですよね！」「みなさん可愛すぎます！！」「推しと推しのコラボやばい」「生きててよかったと思えるライブでしたよね」「知性ある頑張りやさんでかつ謙虚、これって最高最強ですよね！」「パワーアップした３人がみれるように健康にいきたいと思います」などの声が寄せられている。

ともさかは２００３年に俳優の河原雅彦と結婚。０４年１０月に長男が誕生するも、０８年に離婚。１１年にシンガーソングライターのスネオヘアーと再婚したが、１６年に離婚した。そして２２年１２月に１０歳以上離れた年上の編集者と３度目となる結婚をすることを公表した。最近では、現在放送中の日本テレビ系連続ドラマ「放送局占拠」（土曜・午後９時）で「アマビエ」役を演じ、「金田一以来の土曜９時！！」「土曜日２１時、おかえりなさい」「金田一少年以来で懐かしかった」とかつての出演作を連想させると話題になった。