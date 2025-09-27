³ÚÅ·¡¡CS¿Ê½Ð¤¬±ó¤¶¤«¤ëÄËº¨¤Î3Ï¢ÇÔ¡¡27Æü¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÇÔ¤ì¤ë¤È4Ç¯Ï¢Â³B¥¯¥é¥¹³ÎÄê
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡³ÚÅ·3¡½4¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯9·î26Æü¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡³ÚÅ·¤ÏµÕÅ¾¤Ç¤ÎCS¿Ê½Ð¤¬±ó¤¶¤«¤ëÄËº¨¤ÎÆ±°ì¥«¡¼¥É3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡µß±ç¿Ø¤¬¸í»»¤À¤Ã¤¿¡£3¡½0¤Î6²óÌµ»à°ìÎÝ¤«¤é¸Å¼Õ¤òµß±ç¤·¤¿Á×²È¹ë¡Ê¥½¥ó¡¦¥Á¥ã¡¼¥Û¥¦¡Ë¤¬ÌøÄ®¤Ë2¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£7²ó¤Ë¤ÏÀ¾³À¤¬¶áÆ£¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤È·ª¸¶¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤·¡¢ÀÐ°æÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö²¿¤È¤«Ç´¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤±¤É¡¢Èè¤ì¤â¤¢¤ë¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡27Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÇÔ¤ì¤ë¤È¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤ÎB¥¯¥é¥¹¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¡£»°ÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö°ì»î¹ç°ì»î¹ç¡¢É¬»à¤ËÀï¤¦¤À¤±¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£