「男子ゴルフ・パナソニック・オープン・第２日」（２６日、泉ケ丘ＣＣ＝パー７１）

６位から出た小平智（３６）＝Ａｄｍｉｒａｌ＝が１イーグル、３バーディー、１ボギーの６７で回り、通算１０アンダーで、首位と２打差の８位で決勝ラウンドに進んだ。６６で回った勝俣陵、６８の小鯛竜也、６５の永野竜太郎が通算１２アンダーで首位に並んだ。史上最年少でのプロデビューとなった中学３年の加藤金次郎（１５）＝フリー＝はイーブンパーの９３位で予選落ちした。

救いの神が隣にいた。小平は前半１５番までパーを重ね、１６番でボギー先行。スコアを伸ばせず「ずっとイライラしていた」と話した。

ハーフターン後も耐えて迎えた４番パー４で、残り８５ヤードからの２打目が直接カップイン。「あれで流れが変わってくれて」と、６、８、９番とバーディーを重ねて、上位に名を連ねた。

ただ、前半の「イライラ」も、同組の谷口徹がかなり紛らわせてくれたようだ。稲森佑貴と３人のパーティー。おしゃべり好きの超ベテランと同組だったため、クールが売りの小平も「ここ何年かで一番しゃべったラウンドになりましたね」と話し「谷口さんに気持ちよくプレーしてもらうため、（自身は）盛り上げ役ですよ」と苦笑交じりに振り返った。

一方で「あの年（５７歳）でうまくなっているし、向上心もある。気持ちがすごい。稲森に飛距離で勝った、負けたってやっていたし。稲森は『うるさいなー』と思っていたでしょうけど」と打ち明けた。リラックスしたラウンドの中にも、刺激をもらい、後半の躍進につながったことは間違いない。

１１月に米ツアーの２次予選会を控えているため、終盤の試合には出られない公算が大きい。「それまでに何とか３勝くらいはしたいと思っていた。いいチャンスなので、狙っていきたい」と残り２日、スパートをかけていく。