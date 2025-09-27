「命懸けて投げました」上沢直之の自己最多タイ12勝目でソフトバンク優勝マジック1　3点差逆転「野手の皆の思いが伝わってきた」

7回を投げ切り雄叫びを上げるソフトバンク・上沢直之(C)産経新聞社

パ・リーグ首位のソフトバンクは、9月26日の楽天戦（楽天モバイル）に4-3の逆転勝利。優勝マジックを「1」に減らし、きょう27日の西武戦（ベルーナドーム）に勝てば、2位・日本ハムの結果に関係なく、2年連続21度目のリーグ優勝が決まる。

【動画】2夜連続のV打！ソフトバンク栗原陵矢の勝ち越し二塁打をチェック

ヒーローインタビューに招かれたのは、先発して7回3失点の粘投で自己最多に並ぶ12勝目を飾った上沢直之だ。移籍1年目の右腕は「こういう機会で投げさせてもらえることは滅多にない。とにかく楽しんで投げようと思いました」と振り返った。

2回までに5安打を許して3失点。それでも「何とか集中を切らさずに投げていれば、みんなが打ってくれると信じて投げました」と味方の反撃を信じた。4回一死二、三塁のピンチも耐えた。そして、打線は6回に柳町達が中越え5号2ラン。7回は2番・近藤健介、3番・栗原陵矢の連続タイムリーが飛び出し、試合をひっくり返した。

その裏。上沢は集中力を一層高めた。この日の最速153キロを叩き出すなど、一死から連続三振。腹の底から雄叫びを上げた。「3点差をひっくり返すのは簡単じゃない。野手の皆の思いが伝わってきたので、（逆転した）次の回は命懸けて投げました」と言葉に力を込めた。