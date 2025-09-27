「待望のタイトルを近づける」名門が関心報道の日本代表アタッカー加入に現地メディア期待！プレミア制覇の切り札に！「チームに欠けているクオリティがある」
スペインでは、レアル・ソシエダの久保建英にアーセナルが関心を寄せていると報じられた。冬のマーケットでの「サプライズ」に備えているという。
プレミアリーグでタイトルを目指すアーセナルは、ワールドクラスの選手を擁している。だが、『EPL INDEX』は久保を獲得すれば層が厚くなり、アーセナルはトロフィーに近づくかもしれないと報じた。
同メディアは「アーセナルにはブカヨ・サカ、ガブリエウ・マルチネッリと、すでにクオリティの高いウイングがいる。だが、近年は層の薄さが問題だった。ケガや疲労で２人のうちのどちらかを欠くと、特にプレミアリーグのコンパクトな守備をするチームを相手にしたとき、両翼で創造性が足りなくなることがしばしばだ」と伝えている。
「クボは輝きと予測不能性をもたらす。エミレーツで相手が引いたときに、時々アーセナルに欠けているクオリティだ。彼のドリブルはスタッツが物語っている。そしてまだ23歳だけに、まだ成長可能だ。マーティン・ウーデゴーやデクラン・ライス、既存の前線とコンビネーションを組めば魅力的だろう」
EPL INDEXは「もちろん、価格に関しては注意が必要だ。4500万ユーロ（約77億円）近くを払ったり、バイアウトのために6000万ユーロ（約102億円）を使うのは、大変な支出となる。ファンは強化を望むが、バランスのとれた支出が必要であることも理解しているだろう」と続けた。
「ただ、彼はレアル・ソシエダでラ・リーガ、そしてヨーロッパリーグと、自分を証明してきた選手だ。アーセナルの野心に見合うだけのステップアップだろう」
「最終的には、大半のサポーターがクボ加入を歓迎するだろう。それはアーセナルがイングランドだけではなく欧州の舞台でも真剣にタイトルを競うつもりであることを示す。もしも１月に成立したら、待望のタイトルにクラブをより近づける後押しになるかもしれない」
世界を代表する強豪は、各ポジションで数多くの一流選手をそろえている。久保がその一端を担うことはあるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
