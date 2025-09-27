¡Ú±£¤·¥Þ¥¤¥¯¡ÛDeNA¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡Ö¡È¥Á¥ã¥ó¥³¥Ê¥Ù¡É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Ã¡ª¡×
¡¡¡ýºÇ¶á¡¢µåÃÄ´ë²è¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤¿DeNA¡¦µíÅÄÀ®¼ù¥Á¡¼¥àÉÕ¹Êó¡£Îý½¬Ãæ¤Ëµ¼Ô¿Ø¤Ë¡ÖµíÅÄ¤µ¤ó¡¢±éµ»¾å¼ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥¢¥¯¥¿¡¼¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£¤¤¤ä¡¢µíÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢µíÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ý¿ôÆüÁ°¤Î¥ª¥Õ¤ËÂçÁêËÐ¸«³Ø¤ÈÁêËÐÉô²°¸«³Ø¤Ë½Ð¸þ¤¤¤¿DeNA¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡£¡Ö¡È¥Á¥ã¥ó¥³¥Ê¥Ù¡É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Ã¡ª¡×¡£
¡¡¡ý¤³¤ÎÆü½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿DeNA¡¦Æ£Ï²¡£µ¼Ô¤¬¼ÁÌä¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÁ°¤Ë¡ÖÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç´èÄ¥¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡£ÀèÆÉ¤ß¤¬Áá¤¹¤®¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ýÀ¾Éð¤ÎÀ¾¸ý´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬53ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¥±¡¼¥¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¡¢ÊúÉé¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö·ò¹¯¤ÊÇ¯¤Ë¡£¾Ð´é¤ÎÂ¿¤¤Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Î´èÄ¥¤ê¤Ë·ü¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£