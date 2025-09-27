¥Ù¥ë¥ê¥ó¾¯½÷Áü¡¢Â¸Â³¿½¤·Î©¤Æ¤Ø¡¡´Ú¹ñ·ÏÃÄÂÎ¡¢Å±µî¤Þ¤ÇÄ¹´ü²½¤â
¡¡¡Ú¥Ù¥ë¥ê¥ó¶¦Æ±¡Û¥É¥¤¥Ä¤Î¼óÅÔ¥Ù¥ë¥ê¥ó»Ô¤Î¥ß¥Ã¥Æ¶è¤¬¡¢½¾·³°Ö°ÂÉØ¤ÎÈï³²¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¾¯½÷Áü¤ò10·î7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸øÍÃÏ¤«¤éÅ±µî¤¹¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢´Ú¹ñ·Ï»ÔÌ±ÃÄÂÎ¡Ö¥³¥ê¥¢¶¨µÄ²ñ¡×¤¬¶á¤¯Â¸Â³¤òµá¤á¤ÆºÛÈ½½ê¤Ë²¾½èÊ¬¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬26Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥³¥ê¥¢¶¨µÄ²ñÂ¦¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¶¦Æ±ÄÌ¿®¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Å±µî¤Þ¤Ç»öÂÖ¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¸øÍÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ëÁü¤Ê¤É¤ÎÀßÃÖ¤òÄê¤á¤¿¥ß¥Ã¥Æ¶è¤ÎÇ§²ÄÀ©ÅÙ¤Ï¡ÖÍý²òÉÔÇ½¤Ç¡¢Ë¡ÅªÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤ª¤é¤º°ãË¡¤À¡×¤È¼çÄ¥¡£¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï°ÛµÄ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¡¢Å±µîµÁÌ³¤ÎÄä»ß¤òµá¤á¤ëÍ½Äê¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£