「阪神６−２中日」（２６日、甲子園球場）

阪神・坂本はリードだけでなくバットでも、大事な１勝を後押しした。村上の最高勝率と最多奪三振のタイトルがかかる中での一戦。バッテリーとしては「いつも通り」を貫いたが、自身の打席では「（村上）頌樹が勝つことに意味がある試合だったので、そのために」と一段と燃えた。

初回先制し、なおも２死満塁。柳の直球に振り負けず、左中間へ飛ばした。「前川走れ」。その願いも届き、一走・前川も生還。走者一掃の適時二塁打で、さらに３点を村上にプレゼントした。

三回と五回には右腕に打球が直撃。お立ち台では「当たるごとに（球が）良くなった」と話していたが、「本当は当たるごとにボールがしょぼくなっていたので。大丈夫かなと思っていた」が本心だった。だからこそ早めにリードを広げたかった。

三回２死二塁では中前適時打。六回は先頭で左前打と快音を響かせ続けた。今季２度目の猛打賞。１試合４打点は１７年９月８日・ＤｅＮＡ戦以来の自己最多タイだった。ただ、本人は「どうでもいいです」ときっぱり。何よりも、右腕をアシストできたことに意味を感じていた。