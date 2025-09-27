「西武５−８日本ハム」（２６日、ベルーナドーム）

簡単には終わらせない。日本ハムはいきなりの３点ビハインドをはね返す１５安打の猛打で連敗を３で止めた。首位・ソフトバンクが試合を終えるより早く勝利を挙げ、この日の胴上げを阻止。新庄監督は穏やかな笑みを浮かべ、「何もないですよ。全員で勝つのみ。本当に何もない。勝つのみ」とだけ語って引き揚げた。

土俵際に追い込まれて迎えた一戦。３安打２打点の清宮幸が打線の中心となった。二回はチーム初安打となる左前打で、反撃の１点をお膳立て。三回１死満塁では右前へ同点の２点適時打を放った。五回には左前打で好機を拡大。水野の勝ち越し３ランを呼び込んだ。

痛恨の逆転負けを喫した前夜は、１点を追う九回に変化球を打って遊ゴロ併殺。「中途半端に打たされないように」と反省を生かし、この日の３安打は全て変化球を捉えた。ただ、負け自体は「引きずらずにできた」と目の前の一戦に集中。「当たり前のことをちゃんとやるのが大事」とぶれなかった。

自身初の２戦連発となった水野は、前夜の試合後に田宮を連れてラーメン店へ。「引きずってもしょうがない」と、普段と変わらずに結果を出した。ソフトバンクの優勝へのマジックも「（相手が）勝てば減る。気にしていない」と、自分たちのことだけに集中する。

２０１６年以来９年ぶりのシーズン８０勝にも到達。強さは示した。もう勝ち続けるのみ。「それだけです」と清宮幸。最後まで意地を見せる。