女優の趣里（35）とBE:FIRSTのRYOKIこと三山凌輝（26）夫妻が26日、第1子が誕生したことを発表した。母子ともに健康で、出産日、性別などは明らかにしていない。俳優の水谷豊（73）と、妻の伊藤蘭（年齢非公表）にとっては初孫となる。

趣里はインスタグラムに、夫妻の左手の小指を赤ちゃんの手が握っている写真を掲載。「今まで通り家族としての愛や絆、全てにおいて私たちが持っている真実を大切にし、守るべきものを必ず守っていきます」と連名でつづった。

水谷も喜びのコメントを発表。「趣里、凌輝おめでとう！これで昨年から始まった我々の食事会が、1人増えてますますにぎやかになるね。これまで通り、自分たちを信じて2人で前向きな人生を歩んでほしい」と祝福した。偶然にも、赤ちゃんを取り上げた医師が元子役で、水谷の子供役を演じた人だったという。「僕の子供役が僕の子供の子供を取り上げてくれたことになる。こんなことって！奇跡的なご縁にも感謝！」とユニークにつづった。

伊藤もインスタグラムで祝福。趣里を出産したのが9月21日で「ちょうど趣里が産まれたこの季節…自分の思い出とも重なり本当に感慨深いです。尊い命大切に育んでくださいね」と2人を激励した。