¡¡¡Öºå¿À£¶¡Ý£²ÃæÆü¡×¡Ê£²£¶Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡²¿ÅÙ¤â¸«¤¿¤ªÎ©¤ÁÂæ¤«¤é¤Î·Ê¿§¤À¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤Ê¬¤¬¤¤¤¤¡£ºå¿À¡¦º´Æ£µ±¤¬£´Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÀ»ÃÏ¤ÇÂçÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤¿¡£¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¡£ÀèÀ©ÂÇ¤ò´Þ¤à¡¢£²ËÜ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç£²ÂÇÅÀ¤ò²Ã»»¡£¤Ä¤¤¤Ë£³£¹ËÜÎÝÂÇ¡¢£¹£¹ÂÇÅÀ¤ÈÂçÂæÅþÃ£¤Ë¥À¥Ö¥ë¥ê¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤Î£´£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£°£°ÂÇÅÀ¤Ø¡¢¤Þ¤º¤Ï¾¡Éé¶¯¤µ¤ÇÂÇÅÀ¤òÁý¤ä¤·¤¿¡£½é²ó£²»àÆóÎÝ¡£Ìø¤Î½éµå¤ÎÆâ³Ñ¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ËµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Çòµå¤òº¸Á°¤Ø¥Ý¥È¥ê¡£¡Ö¶áËÜ¤µ¤ó¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢²¿¤È¤«¤«¤¨¤½¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¶áËÜ¤òËÜÎÝ¤Ø·Þ¤¨Æþ¤ì¡¢ÀèÀ©Å¬»þÂÇ¤Ç£¹£¸ÂÇÅÀ¡££±£µÆü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë°ÊÍè¡¢½Ð¾ì£¶»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£´ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¸Þ²óÌµ»àÆóÎÝ¤Ç¤Ï°ËÆ£¤ÎÄã¤á¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ë¤¦¤Þ¤¯¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤òÇË¤ë¡£¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢²¿¤È¤«¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¤«¤¨¤½¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢½éµå¤Ç¤¤¤¤ÂÇ·â¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£ºÆ¤Ó£±µåÌÜ¤òÁÀ¤¤À¡¤Þ¤·¡¢£¹£¹ÂÇÅÀ¤È²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¾¡¤¿¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°Æü¤«¤é¤ä¤ëµ¤½½Ê¬¡£Æ±´üÆþÃÄ¤ÇÆ±¤¤Ç¯¤ÎÂ¼¾å¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ò±ç¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£¡Öðó¼ù¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê»î¹ç¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢±ç¸î¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£ºäËÜ¤È¤ÎÊ¼¸Ë¸©½Ð¿È¥È¥ê¥ª¤Ç¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£±£´£´°ÂÂÇ¤â¥×¥í£µÇ¯ÌÜ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¡£¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æµá¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¡£¿ô¡¹¤Î¼«¸ÊºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢»Ä¤ê£³»î¹ç¡£¤¢¤È¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬´üÂÔ¤¹¤ë°ÎÂç¤ÊµÏ¿¤Ø¤ÎÅþÃ£¤À¡£
¡¡¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤É¤Ã¤Á¡ÊËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¡Ë¤â¤¢¤È£±¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÇ·â¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ï¸×ÅÞ¤ËÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£¡Ö²¿¤È¤«¤¤¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡££´£°¹æ¤Ç·è¤á¤ë¡¢£±£°£°ÂÇÅÀ¡£¤³¤ì°Ê¾å¡¢ºÇ¹â¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¤Ê¤¤¡£