「阪神６−２中日」（２６日、甲子園球場）

３冠への希望も残して、まずは最初のタイトルを確定的とした。阪神・村上が５回１失点で１３勝目を挙げ、勝率タイトルの条件をクリアして、ほぼ手中に。「去年セ・リーグで一番負けの数が多かったので、今年勝率とか最多勝争いができているのはうれしいこと。反骨心が出せている」。胸に秘めた原動力を打ち明けつつ、先発投手の栄誉を誇った。

タイトル獲得への強い意志が立ち上がりからにじみ出た。奪三振リーグトップの中で初回に早速、細川と上林を連続三振。「三振はつきものなので、ついてきたのは良かったかなと思います」。最終的に４奪三振で１３６三振まで積み上げて、２位の中日・高橋宏に５個差。奪三振のタイトルにも近づいた。

立て続けのアクシデントにも、たじろぐことはなかった。三回、岡林の打球が右膝付近に直撃。五回にも代打・鵜飼の打球がワンバウンドで右臀部（でんぶ）付近へ。「２回当たるのはなかなかないのでいい経験ですし、その中でもしっかり投げられた」と逆境をはねのけた。

ハーラーダービートップのＤｅＮＡ・東もこの日の巨人戦で先発したが、勝ちはつかず１４勝のまま。最多勝へも１差に迫った。藤川監督はペナント最終戦１０月２日・ヤクルト戦（甲子園）での村上登板を示唆。指揮官の計らいに応えないわけにはいかない。

「今、タイトル取りそうなのが兵庫県民なので、全員。防御率も最多安打とか盗塁とか。最多勝を取れるなら取って、兵庫県が入っているように頑張りたい」。才木、近本、佐藤輝…同郷メンバーの奮闘も刺激だ。郷土愛も力に変えて、３冠へ最後にもう一つ白星を重ねる。