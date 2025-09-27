俳優の天海祐希（５８）が２６日、都内で開催されたテレビ朝日系主演ドラマ「緊急取調室」（１０月１６日スタート。木曜、後９・００）のファン大感謝イベントに、共演の田中哲司（５９）、速水もこみち（４１）、鈴木浩介（５０）、塚地武雅（５３）、でんでん（７５）、小日向文世（７１）と出演。２０１４年から続く「キントリ」だけに７人の息はピッタリで、絶妙なチームワークのトークで爆笑の渦を巻き起こした。

天海は冒頭、「ここにいる心強い皆さんと一緒に１２年突っ走ってきました」とあいさつ。天海のかわいいエピソードを求める質問に「いっぱいあるから大変じゃないですか？」と共演者に振ると、田中が「かわいいエピソードはないです」と即答し、場内は爆笑だ。

田中は「控室で天海さんはジャージーをはいてくつろいでいるんですけれども、上着だけピリッとして、下はジャージーで本番に行こうとしてた時があって、かわいいなって」とエピソードを明かしつつ、「すごいのはジャージーでも天海さんがはくと、僕らそれでもいいんじゃないかって（納得した）。ダイヤモンドのオーラが出てましたね」と、スター天海の輝きを証言した。

しかし、その後は小日向、でんでんが「怖い」を連発し、天海が「これ全部、怖いって書かれちゃうじゃないですか！これ、怖いって書いた媒体チェックしますからね！」とチャーミングに怒ってみせると、さらに爆笑が巻き起こった。

イベント中盤には、第４シーズンで名演を見せた桃井かおりのメッセージを司会の下平さやかアナウンサーが代読。

「終わるには惜しすぎるドラマ」、「何処かで終わりになんかする必要があるんだろうかと、つくづく思う」などとつづられた真心あふれるメッセージに、天海は感謝しつつ「本当に大事なメッセージを胸に、最後まで走り抜きたいと思います」と誓っていた。

天海演じるたたき上げの取調官・真壁有希子、田中演じる管理官・梶山勝利ら「緊急事案対応取調班」（通称キントリ）の活躍を描くドラマ「緊急取調室」は今回の第５シーズンで終了。映画「劇場版『緊急取調室 ＴＨＥ ＦＩＮＡＬ』」（１２月２６日公開）で、１２年間の歴史が完結する。