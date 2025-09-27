俳優・水谷豊（７３）と伊藤蘭（７０）の長女で俳優の趣里（３５）が２６日、自身のＳＮＳで第１子出産を発表した。趣里は８月にＢＥ：ＦＩＲＳＴのＲＹＯＫＩこと三山凌輝（２６）との結婚と第１子妊娠を発表していた。

趣里はＳＮＳで、生まれたばかりの赤ちゃんが写った写真などを掲載し、第１子誕生を報告。両親や周囲への感謝を述べつつ、「今まで通り家族としての愛や絆、全てにおいて私たちが持っている真実を大切にし、守るべきものを必ず守っていきます」と宣言。「同時に応援して下さる皆さんにも優しさと愛で溢れる日常がありますように」とした。

初孫の誕生に、水谷は所属事務所を通じ「趣里、凌輝おめでとう！これで去年から始まった我々の食事会が、１人増えてますます賑やかになるね。２人に感謝！これまで通り、自分たちを信じて２人で前向きな人生を歩んで欲しい」と祝福。さらに「もうひとつ、趣里の子供を取り上げてくれた先生は、かつて子役時代に僕の子供役をやったことがあって、つまり僕の子供役が僕の子供の子供を取り上げてくれたことになる。こんなことって！奇跡的なご縁にも感謝！」と明かした。伊藤も自身のインスタグラムで祝福した。