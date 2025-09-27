フランスG1「第104回凱旋門賞」（10月5日、パリロンシャン芝2400メートル）に向けて本番と同舞台のフォワ賞を制したビザンチンドリーム（牡4＝坂口）は久保助手を背に同コース単走で軽快な動きを見せた。

7日に遠征初戦のフォワ賞を制したビザンチンドリームはこの中間もシャンティイに滞在し、すっかり環境になじんでいる。1週前追いは久保助手を背に4Fから馬場の感触を確かめながら駆け抜けた。ニエル賞、ヴェルメイユ賞を合わせたアーク（凱旋門賞）トライアルの開催が今年から1週前倒しとなり、中3週で本番を迎える。

久保助手は「前走は（到着後）タイトな日程で使ったので多少、疲れはあった。レース後はゆっくり立ち上げ、徐々に疲れが取れたかな、という中での追い切り。時計はそこまで求めず、雨が降って馬場が悪くなった中で、どれだけバランスを取って走れるか。そこの確認が中心だったけど馬場を気にすることなく走って、時計も予定通りで良かったかなと思います」と好感触。本番に向けて「今日の感じであれば多少、馬場が悪くても期待できそう」と力を込めた。