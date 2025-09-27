「大相撲秋場所・１３日目」（２６日、両国国技館）

横綱豊昇龍は大関琴桜に寄り切られ、痛恨の２連敗で２敗に後退した。デイリースポーツ評論家で元横綱武蔵丸の武蔵川親方は「また立ち合い失敗で相手に圧力が全然かかっていない」と批判した。

◇ ◇

豊昇龍は１２日目に続いて、また立ち合いで失敗してしまったね。左上手を取りにいったけど、足が出ていないから相手に圧力が全然かかっていない。琴桜に両かいなを差されて、すぐに体が起きてしまった。あれでは土俵際でも残せないよ。きのうも指摘したけど、ごまかして勝とうという意識がどこかにあるのか、体が逃げてしまっているんだ。

逆に琴桜が落ち着いて、相手の動きにしっかり対応して、いい相撲を取った。久々に大関らしいところを見せてくれたよ。

大の里はしっかり右を差して下手を取り、若隆景の左からの上手投げにも足を送ってきっちり反応していた。冷静だから、あの投げは食わないよ。大の里が単独トップに立ったけど、残り２日、自分の力をしっかり出し切ることが大事になってくるからね。特に豊昇龍はもうひと踏ん張りして、優勝争いを千秋楽までつなげてほしいな。