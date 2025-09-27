¡Úºå¿À¡ÛÀÐ°æÂçÃÒàÆ£Àî´ÆÆÄÄ¶¤¨á48¥¤¥Ë¥ó¥°Ìµ¼ºÅÀ¤â¡Ä¡Ö´ÆÆÄ¤È¤ÏÈæ³Ó¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤¹¥ï¥±
¡¡ºå¿À¡¦ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£²£¶Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Î£¹²ó¤Ë£µÈÖ¼ê¤È¤·¤Æµß±çÅÐÈÄ¤·¡¢ÂÇ¼Ô£³¿Í¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢±¦Èô¡£°µ´¬¤Î»°¼ÔËÞÂà¤ÇµåÃÄ¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë£´£¸¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤òÃ£À®¤·¡¢£²£°£°£¶Ç¯¤ËÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬µÏ¿¤·¤¿£´£·²ó£²¡¿£³¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½¿¦¤Î»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¡¢¶µ¤¨»Ò¤Ë¼«¿È¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Û¤É¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤â»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¼«Éé¤Ç¤¤ë¡£¥Ù¥¹¥È¡¦¥¥Ã¥É¤Î¤è¤¦¡×¤È¶õ¼ê»ÕÄïÊª¸ì¤ÎÌ¾ºî¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤Ê¤¬¤éËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤Ï¡¢¤¤¤¤»ØÆ³¼Ô¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤ÈÄÁ¤·¤¯¥Æ¥ì¥Ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥É¥ä´é¤Þ¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°À©ÇÆ·èÄêÍâÆü¤Î£¹·î£¸Æü¤ËÀÐ°æ¤ÎÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¡¢£²½µ´Ö°Ê¾å¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë´ü´Ö¤òÍ¿¤¨¤¿È½ÃÇ¤¬º£²ó¤âµÈ¤È½Ð¤¿¡£¶µ¤¨»Ò¤Ë¤è¤ëµÏ¿¹¹¿·¤Ï»Ø´ø´±ÃåÇ¤Åö½é¤«¤é¡Ö¸ªÉª¤Ï¾ÃÌ×ÉÊ¡×¤ÈÀâ¤Â³¤±¡¢»þÂå¤ËÂ¨¤·¤¿Ï¢Åê´÷Èò¤È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤ËÉå¿´¤·Â³¤±¤¿Æ£ÀîÎ®¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¤À¡£
¡¡ÀÐ°æËÜ¿Í¤â¤³¤ÎÆü¤ÎÅÐÈÄ¤ò½ª¤¨¡ÖÀÎ¤È°ã¤¤ËÍ¤Ï¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¾å¤ÇËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÎµÏ¿¤È¤ÏÈæ³Ó¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥Ü¥¹¤Ø¤Î·É°Õ¤È´¶¼Õ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡£±£°·î£±£µÆü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ø¸þ¤±¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ÎºÆÀ°È÷¤È¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ï¸½ºß¤ÎÌÔ¸×¤Î½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤À¡£º£µ¨¤³¤³¤Þ¤ÇÃæ·Ñ¤®¿Ø¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¶ÍÉß¡¢ÅòÀõ¤é¤Ï£¹·î°Ê¹ß¾õÂÖ¤òÍî¤È¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇµÙÍÜÃæ¡£ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤µ¤»¤ë¤¿¤á±Ñµ¤¤òÍÜ¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î£¶£µ»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁÀ¤¦µÚÀî¤Ï¸½ºß¤â°ì·³¤ËÂÓÆ±Ãæ¤À¤¬¡¢£²£³Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç¤ÏÂÇ¼Ô£±¿Í¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥Èµ¯ÍÑ¤Ë¤È¤É¤á¡¢¤ï¤º¤«£¶µå¤Ç£È£Ð¤ò¥Þ¡¼¥¯¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ÉéÃ´¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤È¤É¤á¤ëÇÛÎ¸¤âÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆµå³¦¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤Ê¤É¤â¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¡¢¼«·³ÀïÎÏ¤Î¡ÖºÇÂçµ¡Ç½¡¦ºÇ¾¯ÉéÃ´¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¿·»þÂå¤Î¸×»Ø´ø´±¡££³¼êÀè¡¢£´¼êÀè¤Þ¤ÇÉÛÀÐ¤òÂÇ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢µå³¦¤ÎÄºÅÀ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£