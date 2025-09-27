¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ËàÃÑ¿«É¾²Áá¡¡MLB»Ë¾åºÇ¹â¾¡Î¨¤Ê¤Î¤Ë¡ÄºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ÏÉÔÍøÍ½ÁÛ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»Ø´ø´±¤¬¡ÖÃÑ¿«É¾²Á¡×¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££²£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¶Æü¡Ë¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£µ£´¹æ£²¥é¥ó¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤â£¶²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç£±£²¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É£¸¡½£°¤È²÷¾¡¤·¡¢£´Ç¯Ï¢Â³¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¡£¤È¤³¤í¤¬Ì¾ÌçµåÃÄ¤òÎ¨¤¤¤ë¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤Ï£Í£Ì£Â»Ë¾åºÇ¹â¾¡Î¨¤ò¸Ø¤ê¡¢¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÊÆÌ¾Ìç»ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ê£Ó£É¡Ë¡×¤«¤éÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¥ì¡¼¥¹¤Ç¡Ö£²°Ì¡×¤ÈÃÇ¤¸¤é¤ì¡¢ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Î°ìÈ¯¤È»³ËÜ¤Î²÷Åê¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤¿»³ËÜ¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹ÂÇÀþ¤òÁê¼ê¤Ë£¶²ó¤ò£¹£´µå¡¢£·Ã¥»°¿¶£´°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó£²£°£°Ã¥»°¿¶¤â¥Þ¡¼¥¯¡£¤½¤·¤ÆÂçÃ«¤À¡££´²ó¤Ëº¸ÍãÀÊ¤ØÆÍ¤»É¤·¤¿£µ£´¹æ£²¥é¥ó¤Ï¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ËÊÂ¤Ö¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤È¤Îº¹¤ò£²ËÜ¤Ë½Ì¤á¤¿¡£
¡¡ÊÆ¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¥ì¡¼¥¹¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤ë°ìÂÇ¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤â¡ÖÂçÃ«¤¬ËÜÎÝÂÇ²¦¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¡×¤È¶½Ê³¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ÎÌ¾Ìç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÎ¨¤¤¤Æ£±£°Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼ê¸·¤·¤¤¸½¼Â¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç»ï¡Ö£Ó£É¡×¤ÏÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¥ì¡¼¥¹¤Î¹ÔÊý¤òÆÃ½¸¤·¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ò¡Ö£²°ÌÉ¾²Á¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï£²£°£±£¶Ç¯¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤°ÊÍè¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÃÏ¶èÀ©ÇÆ¤ËÆ³¤¡¢£²£°Ç¯¤È£²£´Ç¯¤Ë¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£¾¡Î¨¤Ïµå»Ë¤Ç¤âºÇ¹â¿å½à¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢ºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï½éÇ¯ÅÙ¤Î£²£°£±£¶Ç¯¤Î¤ß¡£º£µ¨¤Ï¸Î¾ã¼ÔÂ³½Ð¡¢³°Ìî¿Ø¤ÎÉÔ¿¶¡¢¤½¤·¤ÆÆ±Æü»þÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óËÉ¸æÎ¨¡Ê£´¡¦£³£´¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«¿È¤âàÆæºÓÇÛá¤ò·«¤êÊÖ¤¹¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡££´Ç¯Ï¢Â³ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÄºÅÀ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡Æ±»ï¤¬¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤òÎ¨¤¤¤ë¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¡Ê£¶£¶¡Ë¤À¡£¼ã¼ê°éÀ®¤ÈÊä¶¯Áª¼ê¤Î³èÍÑ¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¡¼¥°ºÇ¹â¾¡Î¨¤ò¸Ø¤ë¥Á¡¼¥àÀ®ÀÓ¤¬É¾²Á¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤ÎÉÒÏÓµ¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¸¥à¡¦¥Ü¥¦¥Ç¥ó»á¤â¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤òÀä»¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤ÎÍ¼±¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â¡Ö¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤ÏÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤Ï¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¤ËÅÏ¤ë¤È¤Î¸«Î©¤Æ¤¬¶¯¤¤¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿É¾²Á¤ËÂÐ¤·¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï»¿ÈÝ¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¾¡Î¨¤Î´ÆÆÄ¤¬Êó¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×¡ÖÁª¼ê¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤ë»ÑÀª¤³¤½¥í¥Ð¡¼¥Ä¤Î¸ùÀÓ¡×¤ÈÍÊ¸î¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡Ö¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤ä¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤ë¥Ö¥ë¥Ú¥óµ¯ÍÑ¤ÏÌÂÁöµ¤Ì£¡£¼õ¾Þ¤Ï¸·¤·¤¤¡×¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢¤Þ¤¿Æ±¤¸¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÎä¤ä¤ä¤«¤Ê°Õ¸«¤âÌÜÎ©¤Ä¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï²áµî¤Ë¤â¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Ê¤¬¤éºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤òÆ¨¤·¤¿¡£±ÉÍÀ¤ÈÌµ±ï¤Ê¤Þ¤Þ¾¡Íø¤òÀÑ¤ß½Å¤ÍÂ³¤±¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇàÉÔ¶ø¤ÎÌ¾¾á¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÂçÃ«¤Î£µ£´¹æ¡¢»³ËÜ¤Î£±£²¾¡¡õ£²£°£°Ã¥»°¿¶¤È¤¤¤¦²÷µó¤ä¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç³èÏ©¤ò¸«¤¤¤À¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚ¤ÎÂ¸ºß¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏ¶è£Ö¤ò·è¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï³Î¤«¤ÊÀª¤¤¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ºÆ¤Ó¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Î¤«¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÈÍ¼±¼Ô¤Î»ëÀþ¤Ï¡¢¼¡¤Î¡Ö¥í¥Ð¡¼¥ÄºÓÇÛ¡×¤È»î¹çÅ¸³«¤Ë½¸¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£