山本由伸 6回無失点で今季200奪三振達成！日本人投手として7人目の快挙でドジャース地区優勝に大貢献



山本由伸（c）SANKEI

＜2025年9月25日（日本時間26日）アリゾナ・ダイヤモンドバックス 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠チェース・フィールド＞

現地9月25日、ロサンゼルス・ドジャースは敵地フェニックスでアリゾナ・ダイヤモンドバックスを8-0で下し、ナ・リーグ西地区4連覇を決めた。その原動力となったのが、先発マウンドに立った山本由伸（27）だ。

山本は立ち上がりから切れ味鋭い直球と多彩な変化球を駆使し、相手打線を寄せつけない。6回までを投げきり、被安打4、与四球2、奪三振7の快投で無失点。

特に6回にはスピードスターのキャロルから三振を奪い、今季200奪三振に到達した。これは日本人投手として7人目、ドジャースでは2021年のウォーカー・ビューラー以来の快挙となる。

大谷翔平の54号本塁打やフリーマンの2打席連続アーチが試合を決定づけたが、山本が序盤から試合の流れを掌握したことが勝利の土台となったのは間違いない。

シーズンを通して安定した投球を続けた右腕に、試合後のチームメイトや首脳陣からは称賛の声が相次いだ。

ポストシーズンを目前に控え、ドジャースにとって山本の存在感はますます大きくなる。短期決戦では先発ローテーションの安定が勝敗を分けるだけに、200奪三振を記録したこの日の投球は、チームにとっても大きな自信となった。

山本の力投で地区優勝を決めたドジャース。次なる舞台はワイルドカードシリーズだ。日本人右腕は、プレーオフでも勝利の方程式を握るキーマンとなるだろう。





