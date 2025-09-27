¡Úµð¿ÍµÏ¿¼¼¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬ºòÇ¯£¹·î£µÆü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï°ÊÍè¤Î±¦Êý¸þ¤Ø¤Î°ìÈ¯
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡£Ä£å£Î£Á£µ¡½£´¿Í¡Ê£²£¶Æü¡¦²£ÉÍ)
¡¡£³°Ì¤Îµð¿Í¤Ï£²°Ì¤Î£Ä£å£Î£Á¤Ë¹õÀ±¡£º£Ç¯¤³¤Î¥«¡¼¥É¤Ï£±£´¾¡£¹ÇÔ£±Ê¬¤±¤È¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µå±ãÁ°¤Î£¹¾¡£³ÇÔ£±Ê¬¤±¤«¤é¡¢¸åÈ¾Àï¤Ï£µ¾¡£¶ÇÔ¤È¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½é²ó¤ËÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÂÇ¤Ã¤¿²¬ËÜ¤¬¡¢£µ²ó¤Ë¤ÏÆ±ÅÀ£²¥é¥ó¡££±»î¹ç¤Ç£²ËÜ°Ê¾å¤Î¼ì·®°ÂÂÇ¤Ï¡¢ºòÇ¯£µ·î£±£±Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ËÆ±ÅÀ¥½¥í¡¢¾¡¤Á±Û¤·£²¥é¥ó¤ÇµÏ¿¤·¤Æ°ÊÍè¡¢£±£¶ÅÙÌÜ¡£¤½¤Î»î¹ç¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ï£±£±¾¡£´ÇÔ£±Ê¬¤±¤Î¾¡Î¨¡¦£·£³£³¤È¤Ê¤ê¡¢ÇÔ¤ì¤¿¤Î¤Ï£±£¹Ç¯£´·î£±£°Æü¤ÎÃæÆüÀï°ÊÍè¡¢£¶Ç¯¤Ö¤ê¤À¡£
¡¡£µ²ó¤Ï±¦ÍãÀÊ¤Ø¤Î°ìÈ¯¡£±¦Ãæ´Ö¤«¤é±¦Íã¤ËÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯£¹·î£µÆü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï°ÊÍè¡£º£Ç¯¤Ï½é¤á¤Æ±¦Êý¸þ¤Ë±¿¤ó¤À°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶õË¤¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ê°¤Éô¡¡ÂçÏÂ¡Ë