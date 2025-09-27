◆大相撲秋場所１３日目（２６日、東京・両国国技館）

大の里が横綱初制覇に王手をかけた。関脇・若隆景を寄り切って１敗を守り、単独首位に浮上した。優勝を争う横綱・豊昇龍は大関・琴桜に寄り切られて２敗に後退。１４日目に大の里が勝ち、豊昇龍が敗れれば、大の里の２場所ぶり５度目の優勝が決まる。

＊ ＊ ＊

潮目が変わった。豊昇龍は１２日目の安青錦との一番での黒星が尾を引いた。立ち合いが中途半端だった。安易に左上手を取りに行って墓穴を掘った。本来なら鋭い立ち合いで琴桜の上体を起こしてからまわしを取るべきだった。力も抜けていたし気迫も感じなかった。豊昇龍は立ち合いが命。安青錦に負けて「連敗はしたくない」という焦った気持ちが自分の持ち味を忘れる結果を導いてしまった。

大の里は万全だった。右を差して左は押っつけ。最後は腰も落として若隆景を寄り切った。１１日目までは豊昇龍が有利。１３日目を終えると勢いの差は歴然。大の里が最後の直線に入った。しかし、私のようにこの世界に長く身を置いている人間は“斜め４５度”から見てしまう癖がある。残り２日は、まだ２日である。このままスンナリ決まるとはとても思えない。（元大関・琴風、スポーツ報知評論家）